14 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 апреля – 104-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 261 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 14 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день внезапного смеха.

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Памятные даты 14 апреля, годовщины и события

В 1543 году завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

В 1611 году принцем Федерико Цези впервые было использовано слово «телескоп».

В 1828 году американский лексикограф Ноа Уэбстер опубликовал Американский словарь английского языка.

В 1865 году был смертельно ранен 16-й президент США Авраам Линкольн в результате покушения на его жизнь. На следующий день Линкольн скончался.

В 1871 году в Германии был учрежден парламент — рейхстаг.

В 1894 году состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

В 1909 году была создана англо-персидская нефтяная компания, ныне - «British Petroleum».

В 1912 году британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся в северной Атлантике с айсбергом. Это был его первый рейс. На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. Разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся подобрал пароход «Карпатия». Обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в плачевном состоянии, подъем их на поверхность в целости не представляется возможным.

В 1927 году в шведском Гетеборге сошел с конвейера первый автомобиль «Вольво».

В 1929 году в Монте-Карло был проведен первый Гран-при Монако.

В 1956 году Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали свое изобретение - первый видеомагнитофон.

В 1980 году была продана первая коммерческая видеокассета в Англии - с концертом Гарри Ньюмена. Ньюман считается одним из пионеров коммерческой электронной музыки. Его называли «королем синти-попа».

В 1983 году первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.

В 1991 году из амстердамского Музея Ван Гога было похищено 20 картин на 500 млн долларов. Через 35 минут все украденные картины были найдены в заброшенной машине. Но три картины — «Пшеничное поле с воронами», «Натюрморт с Библией» и «Натюрморт с фруктами» — были сильно порваны. Четверо мужчин, в том числе два музейных охранника, были осуждены за кражу и получили от шести до семи лет тюремного заключения. Это считается крупнейшей кражей искусства в Нидерландах со времен Второй мировой войны.

В 2010 году в Исландии произошло извержение вулкана Эйяфьядлайекудль. Оно длилось несколько дней. Главным последствием извержения стал выброс облака вулканического пепла, который нарушил авиасообщение в Северной Европе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 апреля чтит память святой Марии Египетской. 50 лет она провела в пустыне. Все эти годы посвятила посту и молитвам, а также искоренила в себе все греховные желания. К Марии Египетской нужно обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи. Давайте милостыню в этот день нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше добра получите.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего резать или стричь. Рекомендуется вообще не брать нож в руки. В этот день нельзя что-то планировать.

Приметы на 14 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- звездное и ясное небо - будет благодатное лето и хороший урожай;

- скот очень сильно кричит – ждите непогоды;

- гроза – лето будет засушливым.

14 апреля именины

Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана и Сергея.