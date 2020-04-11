11 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

11 апреля – 101-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 264 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 11 апреля 2020

В этот день мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день «Луи Луи».

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Памятные даты 11 апреля, годовщины и события

В 1079 году по приказу польского короля был казнен краковский епископ Станислав Щепановский, который позднее будет канонизирован и станет святым покровителем Польши.

В 1803 году французский министр иностранных дел Шарль Талейран предложил продать всю территорию Луизианы Соединенным Штатам.

В 1909 году был основан город, через год названный Тель-Авивом.

В 1945 году состоялось освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд.

В 1981 году во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своем невозвращении в СССР дирижер Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович - сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В 2017 году прекратилась техническая поддержка операционной системы Windows Vista.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 11 апреля чтит память святого мученика Марка. В народе день наиболее известен как Березовый. Именно 11 апреля береза приобретает чудодействую силу и целебные свойства. Береза, посаженная возле дома, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью. Еще, чтобы защитить жилье от молнии, ветви березы нужно положить на чердаке. В народе говорят, что 11 апреля нечистая сила сок людской пьет, а поэтому велик шанс сильно заболеть – нужно быть особо осторожными.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, так как можно навлечь на себя неприятности.

Приметы на 11 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много сока у березы - к дождливому лету;

- сильный дождь – к урожаю овса;

- много лебедей – к теплой весне;

- сороки низко вьют гнезда - летом часто будут грозы;

- облака быстро движутся - к жаркой погоде.

11 апреля именины

Именины у Кирилла, Марка, Иоанна, Евстафия, Михаила и Ивана.