26 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 марта - 85-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 280 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 26 марта 2020

В этот день мир отмечает День больных эпилепсией, или Фиолетовый день.

В США празднуют День собственного праздника, День шпината, День нуги, во Вьетнаме - День молодежи, в Украине - День Национальной гвардии, на Мали - День демократии, в Бангладеш - День независимости, на Гавайских островах - День принца Кухио.

Памятные даты 26 марта, годовщины и события

В 1812 году в Великий четверг землетрясением на 90% был разрушен Каракас, около 20 тысяч погибших.

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В 1828 году Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт. Шуберт - австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор более 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерных и сольных фортепианных произведений.

В 1839 году в Хенли-на-Темзе была учреждена ежегодная гребная регата.

В 1845 году в США был запатентован медицинский пластырь.

В 1908 году в Канаде, на Острове Принца Эдуарда были запрещены все автомобили.

В 1921 году была спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки. Ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах.

В 1934 году в Британии были введены экзамены на вождение автомобиля.

В 1953 году американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

В 1966 году пират Исабело Майор и еще 7 человек из его банды предстали перед судом, все были приговорены к пожизненному заключению.

В 1982 году в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

В 1995 году в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

В 1999 году было зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 марта чтит память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию. В народе говорили: «На Никифора тропинки чернеют, а снег тревожится».

Что сегодня нельзя делать

Считается, что на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги. Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить. Нельзя вредить растениям и деревьям, иначе накличешь несчастья себе и близким людям. Недобрый знак – пораниться или порезаться на Никифора.

Приметы на 26 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- березы обильно «плачут» соком - лето будет прохладное и с дождями;

- солнечный и сухой день – к богатому урожаю;

- туман - к частым дождям летом;

- гуси плещутся в воде - резко потеплеет.

26 марта именины

Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила и Григория.