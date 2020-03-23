23 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 23 марта 2020
В этот день мир отмечает День одинаковых носков, День «OK», День красивого взгляда и Всемирный день метеоролога.
Читайте такжеВыходные и праздники в апреле: сколько дней будут отдыхать украинцыВ США празднуют День щенков, День макания чипсов и День тоста «Мельба», в Боливии - День моря, в Украине - День работников культуры и народного искусства, в Кыргызстане - День оценщика, в Анголе - День освобождения Южной Африки, на Бали - День тишины.
Памятные даты 23 марта, годовщины и события
В 1743 году в Лондоне была впервые исполнена оратория Георга Генделя «Мессия».
В 1839 году в бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. - вариант шутливого сокращение фразы «oll korrect».
В 1841 году в Лондоне Ричард Бирд открыл первое в Европе фотоателье. А первое в мире фотоателье на год раньше открыл в Нью-Йорке Александр Уолкотт.
В 1876 году была запатентована электрическая лампочка.
В 1891 году впервые была использована сетка на футбольных воротах. Произошло это в Англии, в матче между футбольными сборными Севера и Юга страны.
В 1983 году, выступая по национальному телевидению, президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ – Стратегической оборонной инициативы.
В 1998 году на 70-й церемонии вручения Оскара фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 наград.
В 2001 году в Тихом океане была затоплена научно-исследовательская орбитальная станция «Мир»
В 2019 году президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 23 марта чтит память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. В народе этот день называют Василисой - повелительницей весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Поэтому крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды. Идеальный день для самоанализа и медитации.
Что сегодня нельзя делать
Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.
Приметы на 23 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- журавли прилетели – весна будет теплой;
- холодный ветер - зима еще долго продержится;
- гроза - год будет урожайным;
- прилетели ласточки - можно отправляться на рыбалку, клев будет хорошим;
- вокруг Луны круги - пойдет дождь.
23 марта именины
Именины у Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрата, Анастасии, Дениса и Михаила.