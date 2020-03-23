23 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

23 марта - 82-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 283 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 23 марта 2020

В этот день мир отмечает День одинаковых носков, День «OK», День красивого взгляда и Всемирный день метеоролога.

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Памятные даты 23 марта, годовщины и события

В 1743 году в Лондоне была впервые исполнена оратория Георга Генделя «Мессия».

В 1839 году в бостонской газете Morning Post впервые появилось выражение O.K. - вариант шутливого сокращение фразы «oll korrect».

В 1841 году в Лондоне Ричард Бирд открыл первое в Европе фотоателье. А первое в мире фотоателье на год раньше открыл в Нью-Йорке Александр Уолкотт.

В 1876 году была запатентована электрическая лампочка.

В 1891 году впервые была использована сетка на футбольных воротах. Произошло это в Англии, в матче между футбольными сборными Севера и Юга страны.

В 1983 году, выступая по национальному телевидению, президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ – Стратегической оборонной инициативы.

В 1998 году на 70-й церемонии вручения Оскара фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 наград.

В 2001 году в Тихом океане была затоплена научно-исследовательская орбитальная станция «Мир»

В 2019 году президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 марта чтит память Святой Василисы. Известно, что она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. В народе этот день называют Василисой - повелительницей весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Поэтому крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды. Идеальный день для самоанализа и медитации.

Что сегодня нельзя делать

Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

Приметы на 23 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- журавли прилетели – весна будет теплой;

- холодный ветер - зима еще долго продержится;

- гроза - год будет урожайным;

- прилетели ласточки - можно отправляться на рыбалку, клев будет хорошим;

- вокруг Луны круги - пойдет дождь.

23 марта именины

Именины у Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрата, Анастасии, Дениса и Михаила.