Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта в стихах и картинках
Украина и ряд других стран сегодня отмечают праздник, который у многих ассоциируется с настоящим приходом весны и тепла. Речь идет о 8 марта - Международном женском дне. Что это за праздник и как лучше поздравить представительниц прекрасного пола с ним - читайте ниже.
Международный женский день: история праздника
Впервые праздник отметили в США в 1909 году, а статус международного получил в 1977 году после решения Организации объединенных наций. Примечательно, что США, объявив Национальный женский день, первое время отмечали его в последнее воскресенье февраля.
Начиная с 1911 года, празднование Международного женского дня началось в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Позже к этим странам присоединились Россия, Франция, Венгрия, Нидерланды и другие.
Идею празднования Международного женского дня подала немецкая феминистка Клара Цеткин на конференции в 1910 году. Тогда более сотни ее участниц решили отмечать в марте Международный женский день - день солидарности женщин в борьбе за политические, экономические и социальные права.
При этом дату 8 марта избрали позже.
Поздравления с 8 марта в стихах
Поздравляю с 8-м Марта!
Пусть на сердце будет жарко,
На душе всегда легко,
А по жизни хорошо!
Солнце светит пусть всегда,
Окружают чудеса,
Счастья, радости, добра,
Любви крепкой на века!
Будь красива и стройна,
Будь здорова, весела,
Мир вокруг, твоя судьба
Балуют пускай тебя!
****
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
****
Женский день - прекрасный праздник,
Светлый, нежный, как весна.
В этот день сама природа
Пробудилась ото сна.
Всем мечтам желаю сбыться
По возможности скорей:
Непременно встретить принца,
Стать прекрасней и стройней.
Кушать торты и конфеты,
По утрам подольше спать,
Не садиться на диеты,
Но и вес не набирать.
Загорать у океана,
Шестизначный счет иметь
И, конечно же, с годами
Ни на день не постареть.
****
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Поздравления с 8 марта маме
Знов прийшло жіноче свято. –
Маму хочу привітати.
І дівчаток тих, що знаю,
Теж зі святом привітаю.
В тім, що хлопчик-син не зможе,
Звісно ж, тато допоможе.
Тож для мами рано-вранці
Закружляють кицьки в танці.
Ще картинки намалюєм
І матусі подаруєм.
Хай радіє мама святу,
Я ж знайду забаву брату.
Кожен з нас – супергерой:
Тато – Бетмен, я – ковбой.
Розсмішити маму зможе
Й те, що з цирком справжнім схоже.
З Восьмим березня, матусю!
Знай: тобою я горжуся
Щохвилини (ні, щомиті!),
Ти – найкраща мама в світі.
****
Любимую мамулю поздравляю
Со светлым праздником весны!
От всей своей души тебе желаю
Любви, здоровья, счастья, красоты.
Родная моя, милая мамуля,
Тебе весенние цветы я подарю
И рассказать тебе спешу скорее
Как крепко, сильно я тебя люблю!
С 8 марта: стихи бабушке
У святковий день жіночий
Тільки-но розплющу очі
До бабусі побіжу.
Привітаю і скажу
Що люблю її без тями
Бо піклується за нами!
І годує, з нами грає,
Перед сном казки читає!
Може, правда, й посварити –
Та за мить почне жаліти!
І хвилюється безмежно
Щоб були ми обережні.
Ми із братом і сестрою
Так пишаємось тобою!
І щодня тобі охоче,
Не лише у день жіночий,
Будем про любов казати
І букети дарувати!
****
Бабусю рідну я вітаю,
Із березневим, ясним днем,
І щастя я тобі бажаю,
Щоб жила ти без проблем!
****
Сходить сонце над снігами,
Тепло вже не за горами,
Восьме березня прийшло,
І вітання принесло!
Скажемо тобі ми слово:
Будь завжди-завжди здорова,
Посміхайся веселіше,
Нема бабусі красивіше!
Поздравления с 8 марта подруге
Восьмого марта, моя милая подружка
Желаю с каждым днем цвести и расцветать,
Ведь ты прекрасная, красивая девчушка,
Ты рождена, чтобы, как солнышко, сиять!
Я пожелать хочу улыбок и веселья,
Чтобы душа твоя всегда от счастья пела,
Чтобы дарила жизнь приятные мгновения,
И все сбывалось, чего ты давно хотела!
****
Моя подруга дорогая,
С 8 Марта поздравляю.
Восхищаюсь я тобою,
И люблю всей душою.
С настроением весенним
Чудеса ты совершай.
А еще красивой будь,
И все печали позабудь.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье часто в дом приходит.
И, конечно же, семья
Любит горячо тебя.
****
Восьмое Марта - светлый день,
Не важно, солнце или тень.
Пусть радостью горят глаза!
Не важно, против или за!
Подруга, пусть в судьбе твоей
Все будет "Супер!" и "O'кей"!
Пускай большой успех придет,
Во всем, везде, всегда везет!
****
Стихи на 8 марта для сестры
Вітаю, сестричко, зі святом!
Нехай життя буде багатим:
На здоров'я і на силу,
І на доленьку щасливу!
На яскраві довгі роки
Без турбот і без мороки.
На прибутки і достаток –
На фінансовий порядок!
На шикарний стиль та моду,
Елегантність і на вроду!
На круїзи при погоді,
Відпочинки на природі.
На розумне, добре, вічне,
На строкате й різнобічне,
Словом – на усе прекрасне,
На постійне й своєчасне!
****
8 марта, в день чудесный,
Поздравить я тебя спешу,
Моя сестренка дорогая,
И пожелать тебе хочу
Цветов и солнечного света,
Здоровья, бодрости, тепла.
Чтобы в глазах сияло счастье,
Любви чтоб не было конца.
****
С 8 марта поздравление жене
Жена моя любимая,
Сегодня ты самая красивая!
Женский день ведь наступил.
Весну и улыбки всем подарил.
Хочу счастливой видеть тебя.
Для этого все сделаю я!
Желаю тебе не грустить, не болеть.
На жизнь всегда с позитивом смотреть!
Чтобы все у тебя получалось!
А счастливые моменты не кончались!
****
Дорогая женушка моя,
С Женским днем поздравляет муж тебя!
Ясных дней желаю много!
Пусть прямой будет твоя дорога!
А жизнь не скупится на подарки,
И впечатленья будут ярки!
Будь неподражаема всегда.
Ты же самая красивая у меня!!!
****
В цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
****
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!