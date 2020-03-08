Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта в стихах и картинках

Мы собрали для вас лучшие поздравления к Международному женскому дню.

Украина и ряд других стран сегодня отмечают праздник, который у многих ассоциируется с настоящим приходом весны и тепла. Речь идет о 8 марта - Международном женском дне. Что это за праздник и как лучше поздравить представительниц прекрасного пола с ним - читайте ниже.

Международный женский день: история праздника

Впервые праздник отметили в США в 1909 году, а статус международного получил в 1977 году после решения Организации объединенных наций. Примечательно, что США, объявив Национальный женский день, первое время отмечали его в последнее воскресенье февраля.

Начиная с 1911 года, празднование Международного женского дня началось в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии. Позже к этим странам присоединились Россия, Франция, Венгрия, Нидерланды и другие.

Идею празднования Международного женского дня подала немецкая феминистка Клара Цеткин на конференции в 1910 году. Тогда более сотни ее участниц решили отмечать в марте Международный женский день - день солидарности женщин в борьбе за политические, экономические и социальные права.

При этом дату 8 марта избрали позже.

Поздравления с 8 марта в стихах

Поздравляю с 8-м Марта!

Пусть на сердце будет жарко,

На душе всегда легко,

А по жизни хорошо!

Солнце светит пусть всегда,

Окружают чудеса,

Счастья, радости, добра,

Любви крепкой на века!

Будь красива и стройна,

Будь здорова, весела,

Мир вокруг, твоя судьба

Балуют пускай тебя!

****

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

****

Женский день - прекрасный праздник,

Светлый, нежный, как весна.

В этот день сама природа

Пробудилась ото сна.

Всем мечтам желаю сбыться

По возможности скорей:

Непременно встретить принца,

Стать прекрасней и стройней.

Кушать торты и конфеты,

По утрам подольше спать,

Не садиться на диеты,

Но и вес не набирать.

Загорать у океана,

Шестизначный счет иметь

И, конечно же, с годами

Ни на день не постареть.

****

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Поздравления с 8 марта маме

Знов прийшло жіноче свято. –

Маму хочу привітати.

І дівчаток тих, що знаю,

Теж зі святом привітаю.

В тім, що хлопчик-син не зможе,

Звісно ж, тато допоможе.

Тож для мами рано-вранці

Закружляють кицьки в танці.

Ще картинки намалюєм

І матусі подаруєм.

Хай радіє мама святу,

Я ж знайду забаву брату.

Кожен з нас – супергерой:

Тато – Бетмен, я – ковбой.

Розсмішити маму зможе

Й те, що з цирком справжнім схоже.

З Восьмим березня, матусю!

Знай: тобою я горжуся

Щохвилини (ні, щомиті!),

Ти – найкраща мама в світі.

****

Любимую мамулю поздравляю

Со светлым праздником весны!

От всей своей души тебе желаю

Любви, здоровья, счастья, красоты.

Родная моя, милая мамуля,

Тебе весенние цветы я подарю

И рассказать тебе спешу скорее

Как крепко, сильно я тебя люблю!

С 8 марта: стихи бабушке

У святковий день жіночий

Тільки-но розплющу очі

До бабусі побіжу.

Привітаю і скажу

Що люблю її без тями

Бо піклується за нами!

І годує, з нами грає,

Перед сном казки читає!

Може, правда, й посварити –

Та за мить почне жаліти!

І хвилюється безмежно

Щоб були ми обережні.

Ми із братом і сестрою

Так пишаємось тобою!

І щодня тобі охоче,

Не лише у день жіночий,

Будем про любов казати

І букети дарувати!

****

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

****

Сходить сонце над снігами,

Тепло вже не за горами,

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема бабусі красивіше!

Поздравления с 8 марта подруге

Восьмого марта, моя милая подружка

Желаю с каждым днем цвести и расцветать,

Ведь ты прекрасная, красивая девчушка,

Ты рождена, чтобы, как солнышко, сиять!

Я пожелать хочу улыбок и веселья,

Чтобы душа твоя всегда от счастья пела,

Чтобы дарила жизнь приятные мгновения,

И все сбывалось, чего ты давно хотела!

****

Моя подруга дорогая,

С 8 Марта поздравляю.

Восхищаюсь я тобою,

И люблю всей душою.

С настроением весенним

Чудеса ты совершай.

А еще красивой будь,

И все печали позабудь.

Пусть здоровье не подводит,

Счастье часто в дом приходит.

И, конечно же, семья

Любит горячо тебя.

****

Восьмое Марта - светлый день,

Не важно, солнце или тень.

Пусть радостью горят глаза!

Не важно, против или за!

Подруга, пусть в судьбе твоей

Все будет "Супер!" и "O'кей"!

Пускай большой успех придет,

Во всем, везде, всегда везет!

****

Стихи на 8 марта для сестры

Вітаю, сестричко, зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

****

8 марта, в день чудесный,

Поздравить я тебя спешу,

Моя сестренка дорогая,

И пожелать тебе хочу

Цветов и солнечного света,

Здоровья, бодрости, тепла.

Чтобы в глазах сияло счастье,

Любви чтоб не было конца.

****

С 8 марта поздравление жене

Жена моя любимая,

Сегодня ты самая красивая!

Женский день ведь наступил.

Весну и улыбки всем подарил.

Хочу счастливой видеть тебя.

Для этого все сделаю я!

Желаю тебе не грустить, не болеть.

На жизнь всегда с позитивом смотреть!

Чтобы все у тебя получалось!

А счастливые моменты не кончались!

****

Дорогая женушка моя,

С Женским днем поздравляет муж тебя!

Ясных дней желаю много!

Пусть прямой будет твоя дорога!

А жизнь не скупится на подарки,

И впечатленья будут ярки!

Будь неподражаема всегда.

Ты же самая красивая у меня!!!

****

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

****

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!