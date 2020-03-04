4 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 4 марта 2020
В этот день мир отмечает Международный день очкарика и День рождения микрофона.
Читайте такжеВеликий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питанияВ Беларуси празднуют День милиции, в США - «Сделай что-нибудь», День игрушечных солдатиков, День фунтового кекса, День грамматики, в Тайване - Фестиваль древонасаждений, в Литве - День Святого Казимира.
Памятные даты 4 марта, годовщины и события
В 1789 году вступила в силу Конституция США, в Нью-Йорке начал работу первый конгресс страны.
В 1813 году впервые в истории официальных приемов было подано мороженое. Это случилось на церемонии инаугурации президента США Дж. Мэдисона.
В 1837 году форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города.
В 1848 году было введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции.
В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал микрофон.
Читайте такжеС наступающим 8 Марта - лучшие поздравления в стихах, прозе и картинкахВ 1880 году в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» опубликована первая в мире репродукция фотографии.
В 1882 году первые британские электрические трамваи были запущены в Лейтонстоуне, Восточный Лондон.
В 1918 году в водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло военно-морское судно «Циклоп». 306 человек пропали без вести.
В 1955 году на то время небольшая японская фирма Sony, новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников.
В 1975 году Чарли Чаплин был произведен в рыцари.
4 марта 1977 года в США был создан суперкомпьютер Cray-1 с производительностью 133 мегафлоп.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 4 марта чтит день Архипа и Филимона. В этот день надо сделать как можно больше добрых дел. Также чем больше в этот день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.
Что сегодня нельзя делать
Запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. Рекомендуется вечером не выходить из дома - могут сглазить. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
Приметы на 4 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- солнечный день – год будет плодородным;
- красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.
4 марта именины
Именины у Филимона, Евгения, Макария, Максима и Богдана.