4 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

4 марта - 63-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 302 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 4 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день очкарика и День рождения микрофона.

Читайте такжеВеликий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питанияВ Беларуси празднуют День милиции, в США - «Сделай что-нибудь», День игрушечных солдатиков, День фунтового кекса, День грамматики, в Тайване - Фестиваль древонасаждений, в Литве - День Святого Казимира.

Памятные даты 4 марта, годовщины и события

В 1789 году вступила в силу Конституция США, в Нью-Йорке начал работу первый конгресс страны.

В 1813 году впервые в истории официальных приемов было подано мороженое. Это случилось на церемонии инаугурации президента США Дж. Мэдисона.

В 1837 году форт Чикаго на берегу озера Мичиган получил статус города.

В 1848 году было введено всеобщее избирательное право для мужчин во Франции.

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал микрофон.

Читайте такжеС наступающим 8 Марта - лучшие поздравления в стихах, прозе и картинкахВ 1880 году в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» опубликована первая в мире репродукция фотографии.

В 1882 году первые британские электрические трамваи были запущены в Лейтонстоуне, Восточный Лондон.

В 1918 году в водах Атлантического океана, в районе Бермудского треугольника, бесследно исчезло военно-морское судно «Циклоп». 306 человек пропали без вести.

В 1955 году на то время небольшая японская фирма Sony, новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников.

В 1975 году Чарли Чаплин был произведен в рыцари.

4 марта 1977 года в США был создан суперкомпьютер Cray-1 с производительностью 133 мегафлоп.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 марта чтит день Архипа и Филимона. В этот день надо сделать как можно больше добрых дел. Также чем больше в этот день хозяйка приготовит еды, тем богаче будет ее жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. Рекомендуется вечером не выходить из дома - могут сглазить. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.

Приметы на 4 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- солнечный день – год будет плодородным;

- красный месяц на небе – погода будет теплой, но сырой.

4 марта именины

Именины у Филимона, Евгения, Макария, Максима и Богдана.