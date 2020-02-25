Масленица 2020: приметы, обряды и строгие запреты

Масленицу праздновали еще до прихода в Киевскую Русь христианства. Восточные славяне во время этого праздника чествовали бога плодовитости и просили его о хорошем урожае осенью.

Масленица в Украине традиционно празднуется в течение недели перед Великим постом – с 24 февраля до 1 марта. Праздник знаменует начало весны, а у людей ассоциируется с началом поисков любви, ухаживаний и ласк.

Читайте такжеДень Иверской иконы Божией Матери: история святыни и праздника

Масленицу 2020 принято встречать как вместе с родней, так и с друзьями. Выбор последнего общества предки объясняли именно с поиском партнера с целью продолжить род в будущем.

Это – последняя неделя перед Великим постом, когда можно было играть свадьбы. Хоть Церковь добавила праздник к своему календарю, однако он не обрел полностью христианского содержания, о чем свидетельствуют приметы, табу и ритуалы, которые дошли до сегодня.

Масленица: запреты, которые надо было безоговорочно соблюдать во время праздника

Последнюю неделю перед Великим постом восточные славяне всегда проводили осторожно, ведь запрещались любые ссоры, злоба и сквернословие. Предки считали, что нарушение этого запрета может повлечь за собой природные катаклизмы: природа могла «отблагодарить» людям засухой или летними наводнениями, которые наверняка уничтожили бы осенний урожай.

В Масленицу лучше отказываться от мяса и делать блины – традиционное блюдо этой недели – с икрой, фруктами, сыром или с медовым сиропом.

Нельзя встречать гостей в неубранном доме. Надо заранее позаботиться о чистоте, ведь визиты гостей является одной из главных традиций Масленицы. В древности, славяне приглашали родственников и друзей на совместные поедания блинов. Одновременно запрещается переедание.

Масленица: приметы и заговоры

Приметы на Масленицу касаются прежде прихода весны, семьи и заботы о будущем урожае.

Теща должна вдоволь угостить зятя блинами, тогда их отношения будут хорошими.

Неожиданные гости – на счастье.

Если на Масленицу избавиться от ненужных вещей, они обязательно вернутся обновками.

Мороз на Масленицу – к жаркому лету.

Ссоры на Масленицу – дожди затопят урожаи.

Чтобы принести в дом благосостояние и деньги, угостите блинами бездомных и бедняков.

Тепло на Масленицу – засуха летом.

Кто в доме останется – похоронит свое хозяйство.

На Масленицу не только приметы, но и обычаи играют важную роль. Так, в понедельник все ходили в гости. В этот день устраивали гуляния, катания на санках и пекли блины.

Во вторник устраивали веселые забавы, гадали на суженых. В среду хозяйки пекли лакомство, тещи принимали зятьев и угощали их блинами. В четверг – гуляли всеми семьями: лошадиные бега, катания на коньках, санках, кидание снежками и др.

В пятницу были «тещины вечера» - зятья угощали тещ, после чего катали их по улицам села или города. При этом злую тещу везли по ухабистой дороге, а кроткую – по прямой.

А уже в субботу невестки приглашали сестер мужа, всячески развлекали и угощали их. В воскресенье украинцы просили прощения у близких и поджигали чучело, которое олицетворяло Масленицу.

Таким образом, на Масленицу народные приметы касались в основном взаимоотношений в семье и заботой об урожайных сезонах.

Масленица: история праздника

Масленицу праздновали еще до прихода в Киевскую Русь христианства. Восточные славяне во время этого праздника чествовали бога плодовитости и просили его о хорошем урожае осенью. Как и сегодня, наши предки поджигали чучело, которое символизировало этого бога, в знак нового цикла жизни.