19 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

19 февраля - 50-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 315 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 19 февраля 2020

В этот день мир празднует Всемирный день китов, День смешивания разных красок, Международный день перетягивания каната, День рождения синоптической карты и День орнитолога.

В США отмечают День мятного шоколада, в Армении - День дарения книг, в Болгарии - День Васила Левского, в Туркменистане - День флага, в Кыргызстане - День сотрудника финансовой полиции, в Непале - День демократии, в Мексике - День армии, в Румынии - День Константина Бранкузи.

Памятные даты 19 февраля, годовщины и события

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В 1841 году, выполняя рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк, близ Англии потерпел кораблекрушение американский парусник «Govener Fenner». Погибли 122 человека.

В 1855 году французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды - прогноз для Европы на утро того же дня.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Эдисон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч - в других странах мира. Он также усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США.

В 1964 году на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли.

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В 2008 году лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 февраля чтит память преподобного Вуколы, который был первым епископом, служившим в Малой Азии. Вукола крестил язычников, которых обращал в веру. Если в этот день одинокий человек помолится Вуколе, то скоро он найдет свою вторую половинку. Рекомендуется также сделать генеральную уборку в доме и во дворе.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссорится, а также ходить без оберега - можно легко получить сглаз.

Приметы на 19 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- морозы усилились – к бурной весне;

- если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

19 февраля именины

Именины у Анатолия, Варсонофия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии и Арсения.