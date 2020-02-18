18 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

18 февраля - 49-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 316 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 18 февраля 2020

В этот день мир празднует День пельменей, День, когда все понятно без слов, и Праздник всех легкомысленных.

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В США отмечают День питья вина, День батарейки и День камбалы фаршированной крабами, в Гамбии - День независимости, в Туркменистане - День дипломатических работников.

Памятные даты 18 февраля, годовщины и события

В 1911 году в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил 6,5 тысячи писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, расстояние составило 13 км.

В 1913 году Фредерик Содди ввел термин «изотоп». Содди - английский радиохимик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по химии.

В 1930 году американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы - Плутон.

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В 1978 году были проведены первые соревнования по триатлону - Ironman.

В 1979 году впервые за время наблюдений в пустыне Сахара выпал снег.

В 2004 году произошел взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 февраля чтит память Святой Агафьи – христианской мученицы, которая жила в III веке. Святая Агата считалась покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещены ссоры в семье, а также нельзя находиться в неубранном доме.

Приметы на 18 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- мороз - весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей;

- нет снега – ждите засухи в летний период.

18 февраля именины

Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.