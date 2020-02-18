18 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 18 февраля 2020
В этот день мир празднует День пельменей, День, когда все понятно без слов, и Праздник всех легкомысленных.
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В США отмечают День питья вина, День батарейки и День камбалы фаршированной крабами, в Гамбии - День независимости, в Туркменистане - День дипломатических работников.
Памятные даты 18 февраля, годовщины и события
В 1911 году в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил 6,5 тысячи писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, расстояние составило 13 км.
В 1913 году Фредерик Содди ввел термин «изотоп». Содди - английский радиохимик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по химии.
В 1930 году американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы - Плутон.
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В 1978 году были проведены первые соревнования по триатлону - Ironman.
В 1979 году впервые за время наблюдений в пустыне Сахара выпал снег.
В 2004 году произошел взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 18 февраля чтит память Святой Агафьи – христианской мученицы, которая жила в III веке. Святая Агата считалась покровительницей домашнего скота, а также защитницей от пожара.
Что сегодня нельзя делать
В этот день категорически запрещены ссоры в семье, а также нельзя находиться в неубранном доме.
Приметы на 18 февраля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- мороз - весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей;
- нет снега – ждите засухи в летний период.
18 февраля именины
Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.