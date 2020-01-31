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Что подарить парню и мужу на день всех влюбленных

07:25, 31 января 2020
Праздники
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Идеи интересных подарков на День святого Валентина 2020 года / Фото УНИАН

Что подарить мужу на день Валентина зависит от финансовых возможностей и предпочтений вашей второй половинки. Накануне 14 февраля магазины предлагают множество идей для подарков и облегчают выбор. Иногда вам даже не придется вставать с дивана и выбрать сюрприз любимому из дома.

Что подарить парню на день Валентина

Выбор подарка на день всех влюбленных довольно интимная вещь: вам нужно знать партнера, чтобы не промахнуться или чтобы не огорчить. Например, если ваш парень – романтическая натура, то ни в коем случае не покупайте ему носки или чашку со своим изображением. Такие бытовые вещи пригодятся для практичных личностей.

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Для романтичных и харизматичных личностей лучшим подарком будет вещь, связанная с хобби или профессией. К примеру, музыкантам – музыкальные инструменты, концертную одежду или средства по уходу за инструментами. Поэтам и писателям – мотивационную литературу, новые книги или принадлежности. Еще одним вариантом может стать поход на литературную встречу, абонемент на приобретение книг и тому подобное.

На День Валентина в 2020 году идеи подарков могут быть и практические: весенняя одежда, обувь, инструменты для дома, средства личной гигиены.

Что подарить на день Валентина: оригинальные подарки 14 февраля

Что подарить парню и мужчине 14 февраля / Фото УНИАН

Если же вы устали от традиционных предложений, то сможете изготовить сюрприз своими руками или сделать индивидуальный заказ только для вашего партнера.

Такой вещью могут стать абонементы на мастер-класс по стрельбе, экстремальное вождение, СПА для двоих или совместные прыжки с парашютов.

На бюджетный подарок мужчине на 14 февраля украинские продавцы предлагают книжку с желаниями на год в пределах 200 гривень; тематические наклейки на стену и свечи для создания романтической атмосферы; носки с шутками и тому подобное.

На бюджетный подарок парню на 14 февраля пригодятся так называемые бутылочки с желаниями; настольные игры, наборы путешественников; абонемент на плавание или духи.

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Теги: #День Святого Валентина