Что подарить парню и мужу на день всех влюбленных

Выбор подарка на день всех влюбленных довольно интимная вещь: вам нужно знать партнера, чтобы не промахнуться и не огорчить партнера.

Что подарить мужу на день Валентина зависит от финансовых возможностей и предпочтений вашей второй половинки. Накануне 14 февраля магазины предлагают множество идей для подарков и облегчают выбор. Иногда вам даже не придется вставать с дивана и выбрать сюрприз любимому из дома.

Что подарить парню на день Валентина

Выбор подарка на день всех влюбленных довольно интимная вещь: вам нужно знать партнера, чтобы не промахнуться или чтобы не огорчить. Например, если ваш парень – романтическая натура, то ни в коем случае не покупайте ему носки или чашку со своим изображением. Такие бытовые вещи пригодятся для практичных личностей.

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Для романтичных и харизматичных личностей лучшим подарком будет вещь, связанная с хобби или профессией. К примеру, музыкантам – музыкальные инструменты, концертную одежду или средства по уходу за инструментами. Поэтам и писателям – мотивационную литературу, новые книги или принадлежности. Еще одним вариантом может стать поход на литературную встречу, абонемент на приобретение книг и тому подобное.

На День Валентина в 2020 году идеи подарков могут быть и практические: весенняя одежда, обувь, инструменты для дома, средства личной гигиены.

Что подарить на день Валентина: оригинальные подарки 14 февраля

Если же вы устали от традиционных предложений, то сможете изготовить сюрприз своими руками или сделать индивидуальный заказ только для вашего партнера.

Такой вещью могут стать абонементы на мастер-класс по стрельбе, экстремальное вождение, СПА для двоих или совместные прыжки с парашютов.

На бюджетный подарок мужчине на 14 февраля украинские продавцы предлагают книжку с желаниями на год в пределах 200 гривень; тематические наклейки на стену и свечи для создания романтической атмосферы; носки с шутками и тому подобное.

На бюджетный подарок парню на 14 февраля пригодятся так называемые бутылочки с желаниями; настольные игры, наборы путешественников; абонемент на плавание или духи.