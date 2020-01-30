30 января 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

Сегодня отмечаются именины Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.

30 января - 30-й день года в Григорианском календаре, до конца года остается 335 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 января Юлианского календаря.

Какой праздник 30 января 2020

В мире отмечается Всемирный день помощи больным проказой, а также Школьный день ненасилия и мира.

В Украине профессиональный праздник - День специалиста военно-социального управления ВСУ.

В США празднуют День круассана, в Греции - День образования и просвещения, в Индии - День памяти борцов за независимость, в Азербайджане - День работников таможенной службы, в Индии, Малайзии, на Маврикии - Праздник боли (Тайпусам), в Бразилии - День саудади.

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Памятные даты 30 января, годовщины и события

В 9 год до н. э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.

В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка.

В 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

В 1934 году стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

В 1969 году состоялся последний импровизированный концерт The Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».

В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память Антония Перезимника, день еще называют Антонов, или Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади, а впереди уже весна.

Что сегодня нельзя делать

В Антонов день нельзя лениться, нужно активно заниматься делами. Нельзя также делать громких заявлений.

Приметы на 30 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

если весь день оттепель – жди ранней весны и хорошего улова рыбы;

идет снег – будет поздняя весна;

громко щебечут синицы – к похолоданию;

луна лишь изредка выглядывает из облаков – жди хорошего урожая зерновых;

ясное небо и лунная ночь – урожай будет плохим.

Есть еще одна народная примета. В древности именно 30 января пытались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь дойти и не упасть, то стоит перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не проникли в дом.

30 января именины

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.