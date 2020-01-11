Щедровки на Старый новый год 2020: подборка лучших щедривок для детей и взрослых - тексты, видео
В Украине в день старого нового года – 14 января – хозяев дома, принимающих гостей и угощающих их блюдами, поздравляют щедривкой. Щедривками хозяину желают счастья, благополучия в новом году и урожаев.
Тексты популярных щедривок
Ой сивая та і зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
А в одному та і не бувала.
А в тім саду три тереми.
А в першому – ясен місяць,
А в другому – красне сонце,
А в третьому – дрібні зірки.
Ясен місяць – пан господар,
Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – то їх дітки.
***
Щедрик
Щедрик, щедрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски.
Дайте кишку,
З’їм в затишку.
("Дайте ковбасу,
А то хату рознесу!" – промовляючи)
***
Щедрик щедрик щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Та й почала щебетати,
Ґазду з хати викликати.
– Вийди, вийди, ґаздо, з хати,
Маєш радість коло хати.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Вже приходить Меланочка.
Меланочка з Коломиї
Лагу мастить, припіч миє.
Лагу мастить, припіч миє,
Їсти зварить, ще й накриє.
Зварить їсти та нап’ється,
Та до міста поведеться.
Меланочка в місті пила,
Сухий фартух замочила.
Повій, вітре буйнесенький,
Суши фартух тонесенький.
Меланочка наша, наша
Та спіймала в руки пташа.
Співаючи, заблудилась,
В чистім полі загубилась.
****
Добрий вечір тобі
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Щедрик, щедрик щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Сіла вона на віконце,
Там, де тепло гріє сонце.
Стала собі щебетати,
Господаря викликати.
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару.
Твої вівці покотились,
А баранці народились,
Ще й ягнушки-лопоушки,
Що скакають вище грушки.
Твоя сірая кобила
Ще й лошатко народила.
В полі виросла пшениця,
У корови є телиця.
Твоя жінка уродлива,
Пан-хазяїн, будь щасливий.
("Давайте дохід – ковбасу і хліб!
Ми щедруєм, бо ковбасу чуєм!" – промовляючи).
Прикольные щедровки
Щедровки являются развлекательными песнями в день Старого нового года. Поэтому не обязательно петь традиционные щедривки. Семью можно развлечь и современными текстами. Вашему вниманию предлагаем щедровки для взрослых - прикольные.
Щедрик добрий, я не гірший
Дайте млинця, котрий більший!
Що щедрушка-то пампушка,
Що й щедрик-то вареник
***
Ходе Ілля на Василя,
Несе пугу житяную
Куди махне — жито росте,
Вроди Боже жито, пшеницю
І всяку пашницю.
У полі ядро,
У домі добро.
У полі колосок,
А в домі — пирожок.
Здрастуйте, з Новим роком,
з Василем!
***
А в дядька, дядька
Дядина гладка.
Не хоче встати,
Щедрівки дати.
Нам дати, нам дати.
Дай, Боже, вечір добрий!
("Дайте дохід нам!
Як не дасте доходу,
Перевернем хату в воду!" – промовляючи).
Красивые щедровки
Щедрик, щедрик, щедрівочко,
Йди з хати до хати
Добрих друзів добрим словом —
Серцем привітати.
Пироги, вилазьте з печі,
Наливайтесь, вина.
Добрий вечір, щедрий вечір,
Мати Україна.
***
Ой, котилася торба
Та й з красного горба
На циганські дороги,
У далекі світи.
А в тій торбі
Щедрівок три жмені було.
Ми побігли за нею
Через гай і село,
Через поле і ліс,
Через калиновий міст
Аж прибились сюди,
Тож дозвольте защедрувати.
***
Щедрий вечір всім нам, щаслива година,
Породила Діва Предвічного Сина:
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Не в пишний палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Жартівливі щедрівки
Щедрівочка щедрувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті навкав,
І собака в дворі гавкав,
Щоб Ваш дім фінанси мав,
А в господаря стояв!
Щедрик-бедрик дайте вареник,
баночку івасів - щоб ніколи не висів,
кільце ковбаски - щоб стояв до Паски,
бутилочку кагору - щоб дивився в гору!
А як, не дасте – то до пуза приросте!
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Й усім людям на весь вечір
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою - там жито копою,
Де віл рогом - то там жито стогом.
Де віл хвостом - то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.
Щедровки для детей: короткие щедровки для детей в тексте и видео
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
***
Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?
Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.
А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.
З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.
З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.
З третього келіха сам господар ужива
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.
Прилетів соколик
Та й сів на віконце,
Щедрий вечір, Добрий вечір.
Дивиться в світлицю
На чисту водицю,
Щедрий вечір, Добрий вечір.
А я не вмивалась
Три дні не чесалась
Щедрий вечір, Добрий вечір.
А Богдан гарненький
Чистий чепурненький
Щедрий вечір, Добрий вечір.