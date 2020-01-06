Гадания на Рождество: как и когда правильно гадать

"Святочные" гадания проводятся в период с 6 января, до Крещения, 19 января.

В ночь перед Рождеством, 6 января, а также 7 января наши предки гадали на суженых, ближайшее будущее, замужество или рождение ребенка.

УНИАН собрал для Вас самые популярные и оригинальные способы гаданий, которые использовали наши предки на Сочельник и Рождество.

Самое простое гадание на Сочельник на суженого

Это раньше было очень популярное гадание на суженого. Так, в ночь перед Рождеством девушки выходили на улицы и спрашивали имя у первого встречного мужчины. То имя, которое он произнесет, и было именем будущего спутника.

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Гадание на Рождество по сновидениям

Наши предки говорили, что в рождественскую ночь можно отправиться в гости с ночевкой. А устроившись спать на новом месте, нужно произнести такие слова: "Ложусь на новом месте, приснись жених невесте". Облик суженого должен приснится тому, кто загадывает.

Гадание на Рождество на будущее

Берется несколько чашек, соответствующих числом количеству гадающих. В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук и соль, а в одну - наливали воду.

Каждый гадающий выбирал себе чашку с закрытыми глазами. Кольцо - к свадьбе; монета - к деньгам; хлеб - к достатку; сахар - к веселью; лук - к слезам; соль - к несчастью, вода - никаких перемен в ближайшем будущем ждать не стоит.

Гадание на детей на Рождество

На Рождество гадают и замужние женщины - на детей. Появится ли в доме малыш, можно было узнать, погадав на обручальное кольцо. Женщина кладет его в блюдце, заливает водой и ставит в холодное место. Утром следует внимательно посмотреть на застывшую воду - если ее поверхность ровная и гладкая, детей в этом году не будет, а вот появившийся бугорок символизировал прибавление в семье.

Богатый или бедный жених: гадание на Рождество

Девушка должна выйти вечером на улицу и посчитать колья в заборе, приговаривая: "Богатый, бедный, вдовец, холостец". На каком слове остановиться, такой и жених будет.

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