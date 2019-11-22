День сыновей: история и поздравления с праздником

Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – День сыновей или День сына.

Всемирный День сына - это семейный праздник и повод проявить внимание к любимым сыновьям, показать, как много они значат для своих родителей.

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Ведь в мире есть такие праздники как День матери, День отца, есть также День девочек. Так что совершенно естественно, что появился День сыновей. Его отмечают в семьях, где есть сыновья.

Будущие отцы очень жду появления сыночка, мечтают, как будут с ним ходить на футбол и рыбалку, делить свои мужские секреты, навыки и умения. Но мамы в сыновьях тоже "души не чают", любят и стараются растить их здоровыми, сильными и смелыми - ведь это будущие мужчины, их опора и защита.

День сына: история праздника

Если рассматривать календарь, то такие праздники, как День Матери и день Отца очень хорошо всем известен, а вот о том, что 22 ноября принято отмечать День сыновей, к сожалению, знают сегодня немногие. Этот праздник создавался с такой же целью – объединить родных людей, снова обратить внимание на ценность семейных отношениях, и на то, что роднее, чем они в мире никого нет, и не будет. Официально эта дата не зафиксирована в календаре, однако, это не делает ее менее значимой, чем остальные праздники, потому что для родителей их дети всегда на первом месте, а в день праздника можно просто в очередной раз им это сказать и продемонстрировать всю свою любовь. Безусловно, этот день должны отмечать в каждой семье. Родители сыновей и все мужчины, которые тоже являются сыновьями и в любом возрасте для родных будут малышами, которых нужно опекать и оберегать.

День сыновей 2019: традиции праздника

На самом деле сегодня нет каких-то четки и определенных традиций для этого дня, поэтому у каждой семьи есть прекрасная возможность сделать его особенным, возможно основать новую традицию, которая сделает связь между родственниками еще крепче. Необязательно собирать много людей, можно просто насладить общением со своим ребенком. Такой праздник особенной трогательностью отличается для тех родителей, чьи дети выбрали серьезную специальность – стали военными и практически постоянно находятся на службе. Жить в разлуке с родными все привыкают, но вот таких домашних посиделок не хватает. Мама постоянно тревожиться за сыновей, когда они в долгих командировках, на заданиях или стоят на границе, охраняя покой всего государства. В этот день гордость каждого родителя за ребенка просто не знает никаких мер. День сыновей нужно организовать так, чтобы наполнить сердца близких любовью и нежностью друг к другу.

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В этот день не только родители или близкие поздравляют сыновей, но они также проявляют все уважение к тем, кто каждый день на протяжении жизни волнуется о них, заботиться и молится. Лучше всего побыть в тесном семейном кругу, поговорить о чем-то приятном, вспомнить что-то из детства и хоть на один день, но оставить все проблемы и неприятности, без которых не обходится жизнь, просто за дверью квартиры.

День сына 2019: идеи подарков

Если ваш сын - еще дошкольник, можно подарить книгу-пазл, железную дорогу или футбольный мяч.

Младшему школьнику станет отличным подарком энциклопедия, велосипед или поход в игровой центр, на аттракционы и стрелялки

Сыну-подростку будет интересно сходить с отцом в тир, также можно подарить беспроводные наушники или игровую мышь к компьютеру.

Взрослому сыну - прыжок с парашюта, полет в аэротрубе, ежедневник на следующий год, набор канцелярии.

Но самой главной традицией этого дня является семейный ужин и теплые слова любви для сына, искренние пожелания и ваше внимание!

Поздравления с днем сына: стихи, проза, картинки

Сегодня праздник тех семей,

Кому дал Бог наш сыновей,

Защитников и победителей,

Спасибо вам, родителям!

Пусть будут ваши сыновья

Опорой для семьи всегда,

Пусть радость, гордость вызывают,

И пусть Господь их охраняет.

Пусть будут лишь они блистать,

Не будут в жизни унывать,

Пусть смело к цели направляются,

И пусть у них все получается!

***

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

Ты наслаждайся молодостью, жизнью.

Пусть жизнь как сказка будет наяву.

А я лишь рядом буду находиться,

Хранить от зла и отводить беду!

***

Поздравляю с праздником — Днем сыновей! Желаю, чтобы ваши детки, самые родные и любимые, были истинно счастливы, успешны, здоровы, красивы, талантливы и самостоятельны. Пусть ваши родительские сердца переполняет гордость и любовь! Счастья вашим семьям и достатка в дом!

***

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

Сыночек, с праздником тебя,

Спасибо, что такой хороший,

Любимый, вырос у меня,

Хоть и бывало в жизни сложно.

Желаю в жизни бед не знать,

Счастливым самым быть на свете.

Ещё хочу я пожелать,

Такими же чтоб были твои дети!

День сыновей 2019 Украина: видео