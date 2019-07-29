День ангела Юлии: оригинальные поздравления и открытки

Сегодня только один из дней, когда Юлии празднуют День ангела. Свои именины они имеют возможность отмечать несколько раз в год.

Сегодня, 29 июля, свой День ангела отмечают Юлии. УНИАН собрал лучшие поздравления, а также поведает тайну имени и расскажет о чертах характера, присущих Юлиям.

Именины Юлии

В этот день по церковному календарю чтится память святой мученицы Иулии (древняя форма женского имени Юлия) Карфагенской, которая является покровительницей всех женщин с таким именем.

В общем именины Юлии приходятся на несколько дней в году. Так, кроме 29 июля, их отмечают 3 января, 15 января, 17 марта, 2 апреля, 16 мая, 31 мая, 15 июня, 5 июля, 19 июля, 29 июля, 30 августа, 31 августа, 14 ноября и 17 декабря.

Тайна имени Юлия

Существует два варианта происхождения этого имени: с греческого оно переводится как "волнистая", "пушистая"; с латыни - "июльская" или "та, которая происходит от рода Юлиев". Для жителей скандинавских стран именем Юлия принято называть детей, рожденных в декабре, ведь "jul" на их языке означает Рождество.

Основные черты характера

Одна из главных черт характера Юлии - общительность. Девушки с таким именем очень творческие личности и имеют хорошую интуицию.

В зависимости от времени года характер обладательниц этого имени будет таким: зимняя - спокойная, молчаливая и организованная; весенняя - чувственная, фантазерка и мечтательная; летняя - нежная, терпеливая и общительная; осенняя - замкнутая, романтическая, идеалистка.

Чаще всего носители этого имени счастливы в браке. Семья становится для женщин по имени Юлия смыслом жизни. С мужем у них прекрасные отношения, живут без конфликтов.

Поздравление с Днем Юлии в стихах и картинках

***

Нежная, милая, невероятная,

Ты вдохновляешь своей красотой,

Ты яркая, экстравагантная,

Для многих является светлой мечтой.

И в этот день, необычная Юлия,

Желаю гармонии тебе и тепла,

Чтобы не бывала ты злой и мрачной,

Чтобы найти свое счастье смогла!

***

Солнце с неба радостно сияет,

Лучи для тебя в букетик собирает,

Ветер шепчет, как говорит,

Тебя с именинами, Юлия, поздравляет!

Вечер приходит, небо темнеет,

Звездами небо твое имя рисует,

Луна в окошко твое заглядывает,

Тебя с именинами, Юлия, поздравляет!

***

Желаю, Юлия, пусть ангел с неба,

Всегда будет отзывчивый и добрый к тебе.

Дарит любовь, тепло и надежду,

Осуществит твою заповетную мечту!

Пусть просит у Бога счастья,

Добра для души, а для сердца - любви!

***

Желаю радости и смеха,

Веселья, благ земных, добра,

Много побед тебе, успеха,

Улыбок, солнца и тепла!

Пускай легко, милая Юля,

Твои сбываются мечты,

Чтоб в счастье ты всегда тонула,

Живя без бед и суеты!

***

Юляша, с праздником веселым!

Пусть удивит он чем-то новым,

Придут любимые друзья,

Чтобы порадовать тебя,

А ты светись звездой счастливой,

Будь восхитительной и милой,

Неповторимой, озорной,

И будет пусть успех с тобой!

***

От души тебя, Юлечка, поздравляем,

И в день ангела искренне желаем,

Пусть тревоги все уйдут, позабудутся,

Пусть мечты твои все сбудутся.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай удачу, подарит счастья птица,

Будь любимой и желанной всегда,

Пусть судьба наградит тебя сполна!

***

Юленька, ты, словно прекрасный цветок, такая красивая и нежная! Всегда оставайся такой женственной, улыбающейся и счастливой! Пусть твои сердце и душа будут полны любви, добра и гармонии! Желаю, чтобы все добрые мечты сбывались, ведь исполнение желаний - это огромная радость!

***

Прекрасная Юленька, сегодня я спешу тебя поздравить и пожелать тебе всегда находиться на широте счастья и долготе любви. Никогда не унывай, всегда и во всем успевай, искренне люби и беззаботно мечтаний, всех вокруг удивляй и наслаждайся каждым мгновением своей жизни!

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печали к тебе не подпускает,

Пусть неудача от тебя бежит,

Пускай удача тебя часто посещает.

Для тебя сегодня, Юлечка, все нежные слова,

Пусть будет жизнь твоя, как река полна,

Пусть все проблемы решаются легко,

Пускай в судьбе все будет очень хорошо.

***

Юлия. Милая. Добрая. Нежная.

Сколько в тебе теплоты?

Ты словно ангел безгрешная

И неземной красоты.

Что пожелать в этот светлый день?

Ярче и дольше светить!

Быть для нас музой, чтоб было не лень

И просто счастливо жить.

***

Желаю радости и смеха,

Веселья, благ земных, добра,

Много побед тебе, успеха,

Улыбок, солнца и тепла!

Пускай легко, милая Юля,

Твои сбываются мечты,

Чтоб в счастье ты всегда тонула,

Живя без бед и суеты!

***

Юленька, прими, красотка,

В день прекрасный поздравления,

Пусть украсят жизнь твою

Только светлые мгновения.

Я гармонии душевной

Пожелаю от души,

Пусть почаще тебя кружат

Денежные виражи!

***

Юля, поздравляю с именинами!

Я тебе желаю счастья сильного,

И любви чудесной, и здоровья,

Жить с огромной чистою любовью.

Пусть во всем всегда тебе везет,

И успех тебя не подведет.

Искренне желаю много счастья,

И любви большой и настоящей!

***

Юленька, звезда ты наша,

С каждым годом ты все краше.

Пусть тебе удача светит

Постоянно на планете.

Будь любимой и люби,

Сладкой жизни и судьбы!

Настроенья, позитива,

Счастья, смеха, креатива!

***

Именем прекрасным нарекли тебя,

С ним легко и беззаботно ты живи!

Всех друзей вокруг так преданно любя,

От себя невзгоды быстро прогони.

Юля, оставайся ещё много лет

Ты прекрасной и красивой, как цветок.

Пусть судьба будет такой, что лучше нет

И в душе всегда для счастья уголок.

***

В день ангела желаю быть тебе счастливой,

Цвести пышнее красивых роз,

И путь жизненный терпеливо,

Пройти без горя и без слез.

Пусть ангел тебя оберегает,

Пускай друзья надежные окружают,

Пускай везет тебе, Юлечка, во всем, всегда,

Пусть будет щедрою к тебе судьба!