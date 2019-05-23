Троица 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать (календарь)

В июне 2019 года у украинцев будет трехдневный уикэнд в честь Троицы — великого церковного праздника.

Какого числа отмечается Троица, зависит от даты Пасхи: этот праздник приходится на 50-й день после Воскресения Христова, поэтому он имеет еще одно название – Пятидесятница.

УНИАН расскажет Вам, какого числа отмечается Троица в 2019 году и сколько мы будем отдыхать по случаю этого праздника.

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Троица 2019 когда: дата

В этом году православная Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 приходится на 16 июня, воскресенье, пятидесятый день после Светлого Воскресения.

Выходные на Троицу: сколько будем отдыхать

В июне украинцы получат дополнительный выходной в честь Троицы. Согласно постановлению правительства, если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник.

Таким образом, благодаря Троице будем отдыхать 16 июня, в воскресенье (день праздника), и 17 июня — понедельник. Включая субботу, 15 число, выходит мини-отпуск — три дня.

Календарь выходных в июне:

Как отмечается Троица

В этот праздник обязательно нужно сходить в храм и помолиться, после окончания службы в церкви священник проводит обряд освящения букетов и трав.

Считается, что, придя домой, освященную зелень необходимо разбросать по дому - так можно привлечь достаток и здоровье, а также якобы отогнать злых духов. Кроме того, часть трав высушивают для купания маленьких детей или приготовления лекарственных отваров.

Молодежь в этот день устраивает гуляния. На Троицу принято ходить друг другу в гости, для пришедших накрывают щедрый стол.

Кроме того, в этот праздник ходят на кладбище, чтобы помянуть усопших родственников.

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