10 февраля - 41-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 324 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 января Юлианского календаря.

Какой праздник 10 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения утюга, День рассматривания лиц, Всемирный день зернобобовых культур.

В США - День фланели, День зонтика, День пирожного с сырным кремом, на Мальте - День кораблекрушения святого Павла, в Эритрее - День Фенкил, в Италии - День памяти жертв фойб, в Таиланде - День Корпуса добровольческой обороны.

Памятные даты 10 февраля, годовщины и события

Читайте такжеПраздники в феврале: какие даты будут отмечать украинцы в третий месяц зимыВ 1942 году первый в истории «Золотой диск», с покрытием слоем золота, выпущенный звукозаписывающей компанией RCA Victor, был вручен Гленну Миллеру. Запись песни «Чаттануги чу-чу».

В 1947 году в Париже были подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии - Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Документы вступили в силу 15 сентября 1947 года.

В 2005 году МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Этот день в народе называют «Днем чудес» - с вами может произойти настоящее чудо. Еще праздник называют «Ефрем Ветродуй», «Ефрем - Сверчковый заступник», а также отмечают именины домового.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя убивать насекомых, живущих в доме. Не рекомендуется ссориться и обижаться.

Приметы на 10 февраля

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ветреная погода – к дождливому и холодному лету;

- день ясный и солнечный – таким будет и лето.

10 февраля именины

Именины у Ольги, Феодосия, Палладия и Владимира.

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Автор: Нана Черная