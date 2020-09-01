1 сентября - 244-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 121 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 1 сентября 2020

В этот день мир отмечает День рождения осени.

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В Новой Зеландии - День случайной доброты, в США - День благодарности строителям и проектировщикам, День шахмат, День кексов с вишней, День благодарности рыжему коту, в Перу - День посадки деревьев, в Японии - День предотвращения катастроф, в Узбекистане - День независимости, в Тайване - День журналиста, в Гондурасе - День флага, в Эритрее - День революции, в Австралии - День акации, в Польше - День ветеранов борьбы за независимость, в Словакии - День Конституции.

Памятные даты 1 сентября, годовщины и события

В Украине 1 сентября стартует новый учебный год. Это - традиционно праздник для учеников, студентов и учителей, а также родителей. И, несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в обучение, мы поздравляем всех с этим замечательным днем и желаем, чтобы в жизни всегда было место знаниям, мудрости, которые помогают справляться со всеми неурядицами!

В 1712 году миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, в котором подробно расписал секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию его производства.

В 1858 году первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.

В 1864 году был произведен первый пульмановский спальный вагон.

В 1864 году астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы.

В 1887 году Эмиль Берлинер получил патент за изобретение граммофонной пластинки.

В 1897 году в Бостоне открылось метро.

В 1902 году во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссера. На страницах энциклопедий, посвященных истории кинематографа, всегда можно увидеть имя Жоржа Мельеса – мага и фокусника, актера и режиссера, изобретателя и первооткрывателя. Ему обязаны своим появлением жанры кинофантастики и ужасов; он снимал документальные фильмы и волшебные сказки, сюрреалистические феерии и приключенческие ленты, которые не утратили своего обаяния по сей день. Познакомившись с изобретением братьев Люмьер, Жорж Мельес немедленно начал его обогащать, придумывая всевозможные постановочные трюки. В частности, он является автором знаменитой в свое время миниатюры, в которой в одном кадре у человека голова была, а в другом – отсутствовала. Возникало ощущение, что голову человеку отрубают буквально на глазах у зрителя. Это производило шокирующее впечатление, и современники прозвали Мельеса, увлекавшегося, помимо всего прочего, разного рода оккультизмами и мистификациями, Мефистофельесом, скомбинировав имя режиссера и имя известного мифологического персонажа. Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен, Чарли Чаплин назвал его «алхимиком света». В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона. Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война – Германия напала на Польшу.

В 1951 году в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.

В 1964 году в Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

В 1985 году в этот день американо-французская экспедиция обнаружила место залегания лайнера «Титаник» - в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. С тех пор было поднято около 5 тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков «Титаника». У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. Крупнейшая морская катастрофа 20 века произошла 15 апреля 1912 года в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Во время своего первого рейса крупнейший в мире на момент постройки пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось более 2200 человек. На воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись около 700. «Титаник» – британский пароход компании «Уайт Стар Лайн» поражал своими размерами и архитектурным совершенством; газеты сообщали, что длина лайнера равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, что якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компания «Уайт Стар» обещала пассажирам полную безопасность, называя корабль, не иначе как, «непотопляемый»… В мае 2006 года в возрасте 99 лет умерла последняя американка-очевидец, выжившая при крушении «Титаника». Шведка по происхождению Лиллиан Гертруд Асплунд, которой во время катастрофы было 5 лет, спаслась с матерью и братом в шлюпке. Асплунд была последней, кто помнил о том, как произошла трагедия, однако она избегала публичности и редко говорила об этом событии. Последняя из пассажиров – Милвина Дин, которой на момент гибели лайнера было 2,5 месяца, – скончалась 31 мая 2009 года. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, о катастрофе лайнера сняты кинофильмы.

В 2001 году в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания была заменена пожизненным заключением.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 сентября чтит память святых Тимофея, Фекла и Агапия. Этот день является благоприятным для новых начинаний. В народе день назвали «Фекла Свекольница».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя завидовать, сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать людей – это чревато страшными последствиями, лучше держать рот на замке. Еще нельзя чинить обувь и одежду - это может привести к беде, особенно если собираетесь в путешествие.

Приметы на 1 сентября

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – осень будет мокрой;

- день солнечный – зима будет теплой.

1 сентября именины

Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия и Феклы.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)