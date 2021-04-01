1 апреля - 91-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 274 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 1 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День смеха, День растворимого кофе, День рождения доллара, Международный день веселья на работе, Международный день птиц, Международный день ремонта дорог, День ископаемых дураков, День съедобной книги, Международный день фриволите.

Читайте такжеДень смеха: остроумные шутки, веселые розыгрыши и приколы на 1 апреляВ Танзании - День посадки деревьев, в США - День атеиста, День предупреждения волчанки, День буррито, День поэзии и творческого разума, День одного цента, День хлеба из теста на закваске, День забавного чтения, День прыжков в грязные лужи, День тромбонистов, День «Прости, Чарли», в Шотландии - День кукушки, на Кипре - Национальный праздник, в Японии - Фестиваль танца «Мияко Одори», в Швейцарии - День битвы при Нефельсе, в Таиланде - День государственной службы, в Индии - День штата Одиша, в Сан-Марино - День капитанов-регентов.

Памятные даты 1 апреля, годовщины и события

В 1579 году был основан Виленский университет.

1 апреля 1734 года в одной из провинций Канады, Новой Шотландии, открылся первый в стране и второй в Северной Америке маяк. Он представлял собой сооружение высотой 70 футов (21,3 м) на краю гранитной скалы в местечке Луисбург. Это было первое бетонное сооружение, защищенное от пожаров.

1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара. Кстати, в качестве национальной валюты США он был утвержден позднее - в 1785 году. Поллок взял за образец знак испанской песеты. Но американцы уверены, что знак доллара образовался как комбинация первых букв названия государства U и S (United States), наложенных друг на друга, у которых нижняя часть буквы U постепенно исчезла. Спустя много лет, американцы, с целью экономии времени при написании, стали знак доллара перечеркивать лишь одной черточкой I, так и получился сегодня всем известный знак доллара $. Кстати, само слово «доллар» происходит от немецкого талер, полученного от сокращения Иоахимсталермюнце (монета из долины Св. Иоахима). Вариантами этого названия в различных странах были: таллеро – в Италии, далеро – в Испании, далер – в Скандинавии.

В 1853 году Цинциннати стал первым городом США, в котором пожарным стали выплачивать регулярную зарплату.

В 1875 году английская «Таймс» стала первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

В 1889 году в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил в США патент на первый троллейбус.

В 1902 году американский пчеловод Джеймс Хеддон запатентовал первый в мире рыболовный воблер «The «Dowagiac» CastingBait».

В 1924 году Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ «Летчик».

В 1938 году в Швейцарии был презентован растворимый кофе. Считается, что именно с этого дня напиток и стал известен.

В 1940 году в Нью-Джерси впервые продемонстрировали электронный микроскоп.

В 1976 году Стив Джобс и Стив Возняк основали Apple Computer Company.

В 1979 году по итогам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

В 1987 году американец Стивен Ньюмен из города Бетел (шт. Огайо) завершил начатое ровно четыре года назад кругосветное путешествие, преодолев за это время пешком расстояние в 36 200 км и побывав в 20 странах на пяти континентах.

В 2001 году в Нидерландах были заключены первые в мире однополые браки.

В 2004 году Федеральным управлением авиации США была выдана первая в мире лицензия для осуществления полетов на орбиту - для частного управляемого космического корабля «Space Ship One».

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеЦерковные праздники в апреле: православный календарь на месяцПравославная церковь 1 апреля чтит память святой мученицы Дарии Римской и ее мужа Хрисанфа. Другие названия праздника – «Дарья Повалиха», «Дарья - грязные проруби» - к этому дню уже активно тают снега. В этот день принято молиться святой Дарии о благополучии и счастье в семье.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя думать о плохом и сквернословить – иначе Дарья может обмазать грязью. Поэтому в старину считалось, что определить в этот день плохого человека было легко - по испачканной одежде.

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Автор: Нана Черная