Влад Росс отметил, что толчки могут быть достаточно сильными - до 5 баллов.

Астролог Влад Росс предупредил украинцев об опасности в феврале. Он отметил, что некоторые области Украины будет трясти, но как в Турции не будет.

"Сильные землетрясения не ожидаются. Могут быть толчки лишь в Карпатах и юго-западе Одесской области до 5 баллов, но от этого дома не рушатся", - отметил астроэксперт в комментарии УНИАН.

При этом он заверил, что угрозы для атомных электростанций Украины нет, ведь вблизи них толчков не будет. В то же время астролог предупредил, что самый опасный период наступит с 20 по 24 февраля.

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"Повреждений сильных не будет, но в феврале по всей планете будут происходить землетрясения. Это связано с жестким противостоянием планет к Урану. В Украине не будет такого, как было в Турции", - подытожил Влад Росс.

Стоит отметить, что число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 16 тысяч человек.

Напомним, что ранее астролог Влад Росс рассказал, что война в Украине может закончиться в тот самый момент, когда умрет президент Российской Федерации Владимир Путин. По его мнению, есть предпосылки, что это произойдет только летом.

Кроме того, он предупредил, что вблизи годовщины полномасштабного вторжения России, 24 февраля, может быть очередное наступление на Украину.

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