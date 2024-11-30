Суеверные люди верят, что после похорон оберег нельзя приносить домой.

Булавка - это одно из самых древних украшений, а также швейная принадлежность. Этой вещи приписывают магические свойства, и есть немало примет и суеверий, которые с ней связаны. Многие люди видели, что у знакомых есть такая вещь, однако не все знают, зачем носить булавку на одежде, и как это правильно делать.

В народе бытует мнение, что изделие якобы способно влиять на жизнь человека. Наиболее известная причина, по которой люди носят эти изделия на одежде, - "защита" от порчи и сглаза.

Что означает булавка на одежде

Считается, что такая вещь даже из обычного металла может быть оберегом, однако, по мнению эзотериков лучше выбирать изделия из серебра. Серебряные обереги советуют носить тем, кто в жизни часто сталкивается с негативом, в частности, с завистью.

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Самое главное - пришпиливать такое изделие правильно. Для того, чтобы магические свойства "работали", его нужно приколоть острым концом вниз. В народе говорят, что благодаря этому весь негатив будет уходить в землю. То есть, когда булавка на одежде, - сглаз и порча "не прицепятся".

Есть советы насчет того, как такой простой оберег "настроить" под свои потребности. Для этого понадобятся разноцветные бусины (можно использовать бисер), их нужно нанизать на изделие.

Зачем носить булавку на одежде с разноцветными бусинами

Согласно суевериям, цвет бусин на вещи влияет на ее "защитные свойства":

Синий - защита дома и семьи;

Красный - сохранение отношений, защита от порчи;

Зеленый - защита беременных и детей;

Желтый - для сохранения дружбы и защиты близких.

Есть также ряд примет и суеверий, которые связаны с ношением изделия на предметах гардероба.

Булавка на одежде от сглаза и не только - другие суеверия и приметы

Считается, что, если на свадебном платье найти такое изделие, то это какой-то близкий человек хочет нанести вред будущей семье. Бытует мнение, что нельзя снимать булавку со своей одежды и отдавать кому-то, поскольку это якобы сулит бедность и беды.

В народе еще говорят, что, если родственница пришпилит такой оберег к подолу подвенечного платья, то невесту никто не сможет сглазить. После свадьбы оберег может взять себе на счастье близкая подруга невесты.

Если есть булавка на одежде, приметы по этому поводу могут быть разные, однако одна из самых распространенных гласит такое:

Булавка пришпилена вниз головкой - порчу на человека никто не сможет нанести.

Если кто-то носит изделие на одежде и был на похоронах, то считается, что после этого ему не стоит приносить в дом этот оберег. Возможно, это связано с тем, что на траурных мероприятиях очень много негатива. Вещь советуют закопать в землю до возвращения домой с похорон.

Кроме того, суеверные люди верят, что потеря булавки предвещает невезения.

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