Астролог Влад Росс рассказал, какое будущее ждет УНИАН и назвал главное предназначение агентства.

Самый знаменитый астролог Украины Влад Росс сделал астропрогноз для информационного агентства УНИАН в день его рождения.

Сегодня, 15 марта, УНИАН исполнился 31 год. Натальная карта говорит о том, что минимум до 84 лет агентство будет доносить своим читателям самую важную и срочную информацию.

"Венера в знаке Овен означает, что компания всегда может занимать лидирующее положение. В доме карьеры находится планета Уран, это говорит о том, что УНИАН в курсе всех событий мира, обладает новостными бомбами. Луна в знаке Стрельца говорит о том, что для издательства нет никаких границ, поэтому оно может развиваться не только в Украине, но и во всем мире", - сказал Росс.

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Он добавил, что УНИАН идет светлым путем, а его предназначение - нести благую весть.

"Белая Луна - символ ангела-хранителя - вместе с восходящим узлом лунное орбиты говорит о том, что компания предназначена нести благую весть. Она находится на светлой стороне мира. Юпитер в знаке Весов говорит о том, что компания будет развиваться и дальше, иметь много связей и партнерств, а также будет выиграть все юридические и судебные дела", - добавил астролог.

Кроме того, продолжил Росс, Меркурий в Рыбах говорит о том, что все тайное становится явным, поэтому скрыть какую-то информацию от УНИАН не получится.

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