Китайский гороскоп на ноябрь расскажет, для кого последний месяц осени окажется удачным.

Китайский гороскоп сочетает в себе вековую восточную мудрость и современные знания. Ноябрь пройдет под покровительством Свиньи. Этот знак Зодиака вносит в нашу жизнь непостоянство и суматоху. Многим людям ноябрь принесет недопонимание и сложности с самодисциплиной.

Крыса

Ноябрь порадует вас приятной поездкой или путешествием. При чем деньги на дорогу обязательно найдутся. В этом месяце стоит чаще прислушиваться к старшим людям, особенно к родителям. В конце ноября ждите финансовый подъем.

Бык

В ноябре вы будете загружены делами. Постарайтесь успеть всё и тогда судьба вас наградит. Опасайтесь простуды. Ноябрь – прекрасный месяц для обучения, саморазвития и чтения книг.

Тигр

Читайте такжеЛунный календарь снов на ноябрь 2021: что означают сны, в какие дни снятся вещиеТигров ожидает интересный и насыщенный месяц. Вам часто придется отстаивать свои принципы и личные границы. Одинокие Тигры получат хороший шанс встретить вторую половинку.

Кролик

В начале месяца стоит взять небольшой перерыв на работе, заняться любимым делом. В середине месяца судьба преподнесет приятный сюрприз. В конце месяца возможны проблемы со здоровьем и лишним весом.

Дракон

В начале месяца Драконы будут разрываться от противоречивости чувств и желаний. Вам захочется попробовать что-то новое или съездить в новое место. Ноябрь отлично подходит для новых начинаний и знакомств.

Змея

Ни в коем случае не портьте отношения с начальством и старшими родственниками. Даже не пытайтесь с ними спорить: лучше делайте вид, что согласны, а сами действуйте по-своему. Будьте более бережливы с деньгами.

Лошадь

Ноябрь поставит Лошадей перед сложным и очень важным выбором. Вам придется его сделать, хоть этого очень не хочется. Что бы вы не решили – действуйте до конца и не отступайте.

Коза

Ноябрь будет не очень благополучным в финансовом плане, зато подарит очень много наслаждения от дружбы. Отношения с друзьями значительно улучшатся. В следующем месяце вы насладитесь яркой победой в споре или конфликте.

Обезьяна

Обезьян ждет очень загруженный месяц. Вас завалят заданиями на работе, в семье будет хаос, а со здоровьем будет беспорядок. Разберитесь со своими ценностями и решите, что для вас важнее всего. Разрешить сразу все проблемы не получится.

Петух

Читайте такжеГороскоп карт Таро на ноябрь для всех знаков: что обещает вам судьбаВ ноябре родственники и друзья часто будут ненароком задевать вас. Они не желают вам зла, так что не нужно обижаться. А к критике лучше прислушаться хоть это и неприятно. Вам нужно работать над собой.

Собака

Собакам нужно чаще бывать наедине с собой. Одиночество пойдет вам на пользу, поможет лучше себя понять. Постарайтесь больше заниматься спортом и следите за питанием. Не злоупотребляйте алкоголем, а лучше вообще его не пейте.

Свинья

Если в ноябре придется выбирать между чем-то привычным, надежным и новым, неизученным – всегда выбирайте новое. Придется учиться делать то, что вы не умеете – зато результат порадует.

Автор: Екатерина Пулатова