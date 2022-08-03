Экстрасенс призвал не вести детей в школу 1 сентября.

Экстрасенс Макс Гордеев рассказал о своем сне, в котором он увидел много смертей на 1 сентября. Он отметил, что ему часто снятся вещие сны, поэтому к ним стоит относиться серьезно.

"Я вас призываю 1 сентября сидеть дома и никуда не ходить. Я не имею права вам запрещать или что-то такое говорить. Но если вы смотрите эту информацию, значит она была дана вам вашими ангелами-хранителями. В этот день рашисты хотят сделать нам большой "подарок". И это могут быть не только "прилеты", но и бомбы. Не игнорируйте это! Если у вас есть возможность сидеть дома, сидите дома", - сказал Гордеев на своем YouTube-канале.

Он добавил, что это касается жителей не каких-то отдельных городов, а всей Украины.

"Будьте внимательными, потому что 1 сентября может быть очень опасным", - подытожил экстрасенс.

Напомним, ранее астролог назвала 5 самых опасных городов в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: