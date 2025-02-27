Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, какие события будут происходить в начале весны.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, что март очень важный период в гороскопе Украины, потому что в этом месяце меняется астрологический подпериод в основной натальной карте Украины.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

С 5 марта 2025 по 5 июля 2026 в Украине начинается новый астрологический подпериод Луны. Это достаточно сильная планета в гороскопе Украины, потому что в момент провозглашения независимости Украины было полнолуние, что считается очень хорошим фактором с точки зрения Ведической астрологии Джйотиш.

Видео дня

Луна связана с мягкими и женскими энергиями, что также позитивно для окончания войны. Для Восходящего знака Зодиака Стрелец, который является асцендентом для Украины, Луна является условно благоприятной планетой.

По словам экспертов, в натальной карте Украины Луна связана с финансами и ресурсами. С одной стороны, это будет повышать интерес к финансовым вопросам и давать денежные поступления. С другой стороны, это будет также сопровождаться какими-то задержками и проблемами, так как Луна находится под влиянием Сатурна, который является тоже сильным и в большей степени благоприятной планетой для Украины.

"Мы наблюдали, что во все астрологические подпериоды Сатурна был рост экономики и ВВП. Однако в соединении с Луной он может давать ментальное напряжение. Луна также показывает трансформации и изменения внутри страны. Изменения могут касаться власти, выхода из военного положения, роста политических конфликтов, противостояний, неожиданных поворотов и событий. Также могут быть проблемы с элементом воды и всё, что с ней связано. Поэтому этот период имеет напряженную природу", - отмечают астрологи.

Подпериод Луны, по меркам Ведической астрологии, — небольшой подпериод. Он длится чуть больше года, что может указывать на то, что события будут развиваться динамично, продолжили эксперты. Вдобавок, Луна в гороскопе Украины находится в накшатре Дхаништха, которая является подвижной и резкой по своей природе. Её символом является барабан, что указывает на ритм и динамику.

В натальной карте Украины Луна также находится во второй паде, которая связана с Меркурием, что благоприятно для Украины в плане финансовых вопросов и смены власти. В прошлый подпериод Меркурия, ближе к его середине, в Украине прошли предыдущие выборы. Напомним, что подпериод Меркурия в гороскопе Украины был с 5 июля 2018 по 10 октября 2020 года.

Астрологи предполагают, что подпериод Луны может принести дождливое лето или, благодаря влиянию Сатурна, может вызвать сначала задержки в этом вопросе, а потом излишние осадки:

"Это наши предположения, так как в астрологии мы не находили комбинаций, по которым можно было бы предсказывать погоду. Вопрос энергетики в этот период также остается актуальным, но ситуация должна быть лучше, чем в прошлом году. Первая часть подпериода Луны будет с 5 марта 2025 по 15 апреля 2025 года, где он начнет проявляться. Как мы говорили ранее, с 1 февраля 2025 года по 22 марта 2025 года в годовой карте Украины идет продуктивный, но напряжённый астрологический подпериод Юпитера".

Юпитер находится вместе с воинствующей планетой Марс в годовой карте Украины в 11-м астрологическом доме, который отвечает за прибыль, исполнение желаний, друзей. Однако Юпитер также связан с 6-м астрологическим домом, который отвечает за сферу врагов. Это говорит о том, что в это время у Украины может увеличиться финансовая и военная поддержка со стороны партнёров, однако и активность врага также может возрасти.

Юпитер — это планета, которая связана с расширением и видением перспективы, а также с энергией стабилизации, развития и роста. Юпитер также связан с дипломатией и международными организациями. Поэтому данный подпериод будет ускорять все политические процессы, которые касаются Украины. При этом, из-за положения других планет, все это происходит в эмоционально нестабильном ключе.

Юпитер находится в годовой карте Украины вместе с планетой Марс. Поэтому энергия Марса тоже возрастет, что может указывать на увеличение обстрелов Украины. Однако этот астрологический транзит также может указывать на поступление военной техники в Украину и усиление её военных позиций. Это может способствовать большему успеху ВСУ в военных операциях, а соответственно, и увеличению обстрелов территорий РФ со стороны Украины, уточнили Сухановы.

В годовой карте Украины с 22 марта по 19 мая будет идти подпериод Сатурна.

Данный подпериод относится к напряжённым. Сатурн в годовой карте Украины связан со сферой трансформаций, изменений, неожиданностями и форс-мажорными событиями, которые могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Он также может давать доходы, связанные с судебными исками, да и в целом поднимать вопросы финансов в партнёрстве. Данный подпериод имеет холодную природу, что также может указывать на уменьшение военной активности. Также Сатурн может создавать ментальное напряжение внутри страны.

С 15 февраля 2025 года до 25 марта 2025 в РФ будет идти подпериод Юпитер-Юпитер-Солнце. Солнце — двоякая планета для РФ. С одной стороны, Солнце связано со сферой потерь и растрат, а с другой — со сферой удачи. Оно также указывает на влияние со стороны более высоких по статусу и позициям организаций, стран.

"Мы видим, что этот подпериод создал фундамент для встречи в Саудовской Аравии представителей России и США, и это позитивно стало отражаться на экономике РФ и фондовой бирже. Данный подпериод также может указывать на увеличение давления на РФ со стороны США и других стран, возможно, Китая, с целью заставить её завершить войну. Вдобавок, окончание войны — это тоже своего рода удача для РФ, хотя оно, скорее всего, не будет воспринято положительно так называемыми Z-патриотами, которые могут посчитать это предательством и поражением, хотя временный контроль РФ над новыми территориями также может быть оценен как достижение. Рассматривая динамику последующих астрологических периодов РФ, можно отметить, что они выглядят как психологически сложные, что указывает на внутреннее напряжение и отсутствие оптимизма в стране. Поэтому это довольно противоречивый и неоднозначный астрологический подпериод", - говорят эксперты.

С 25 марта 2025 до 29 мая 2025 в РФ будет идти подпериод Юпитер-Юпитер-Луна.

В гороскопе РФ также будет идти небольшой подпериод, связанный с Луной, что может указывать на уменьшение воинствующих энергий. Однако в гороскопе России Луна является убывающей, что уже показывает на её большую не благоприятность, в сравнении с положением Луны в гороскопе Украины. Для Восходящего знака Зодиака Девы (Восходящий знак РФ) Луна также является по умолчанию проблемной планетой, как управитель 11 астрологического дома. Плюс Луна в карте РФ зажата вредителями, что указывает на ментально сложный подпериод, который может привести к внутренним проблемам. Это время может вновь оказать негативное влияние на финансовую сферу страны.

Исходя из планетарных транзитов, астрологи говорят, что март 2025 года будет еще более эмоциональным и нелогичным месяцем, чем февраль. Это может раздувать нестабильность в мире и порождать неразумные заявления.

Также в марте мы будем проживать коридор затмений - 14 марта будет Лунное затмение, а 29 марта - Солнечное затмение.

Теперь давайте рассмотрим основные изменения в астрологических транзитах на март месяц.

• 2 марта Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) становится ретроградной в знаке Зодиака Рыбы, где соединяется с Раху и ослабленным Меркурием. Данное положение Венеры делает её очень сильной, но при этом несбалансированной и указывает на то, что чувства и эмоции будут преобладать в действиях и принятии решений, а не логика. Поэтому очень важно не принимать решения на чувствах и эмоциях.

• 14 марта Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Рыбы. С этого момента, можно сказать, мы начинаем двигаться к весенним энергиям. Можно ожидать улучшение внутреннего состояния. Данный транзит может давать громкие судебные и важные международные решения, а также поднимать вопросы, связанные с религиозными организациями и людьми, которые с ними связаны.

• 15 марта Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) становиться ретроградным в знак Зодиака Рыбы. Данный знак является знаком падения Меркурия — это может подталкивать людей к нелогичным и нерациональным действиям. Этот транзит может негативно отразиться на бизнес среде, для всех, кто связан с IT сферой, инвестициями, логистикой. Поэтому астрологи не рекомендуют делать покупки электроники и техники в это время. Ретроградность еще больше ухудшает все показатели Меркурия.

• 29 марта Сатурн (планета порядка, структуры, стабильности, ограничения, дисциплины, ответственности, времени, задержек, народных масс, недр Земли, самодисциплины, бесчувственности, несчастных случаев, смерти, горя, стихийных бедствий, экономии, пессимизма, грусти, апатии, плодов кармы) переходит в знак Зодиака Рыбы. Сатурн в знаке Зодиака Рыбы окажет влияние на экономику, снижая стоимость недр Земли, включая нефть, золото и других драгоценных металлов. Это, в свою очередь, может ослабить позиции классических валют, открывая путь для роста электронных валют, таких как биткоин и другие криптовалюты.

Кроме того, этот транзит способен спровоцировать громкие скандалы, связанные с религиозными организациями и их лидерами, а также с различными учителями – как в религиозной сфере, так и в системе образования в целом. Может давать смену религиозных лидеров, или их падение. Под влиянием Сатурна могут запуститься важные процессы реформирования образования, что приведёт к структурным изменениям в этой области. Это время принесёт испытания, требующие устойчивости и зрелости, но также открывает возможности для глубоких трансформаций и обновлений.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

Вас также могут заинтересовать новости: