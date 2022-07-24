По словам астролога, в августе будет непросто.

Астролог Светлана Буянова сделала прогноз для Украины на лето 2022 года. По ее словам, есть два важных аспекта, которые мы должны знать и быть к ним готовыми.

По словам эксперта, Украину ждут нелёгкие времена. Важно вынести урок из прошлых событий.

"Первый из таких аспектов - тема, растягивающаяся на два года. Она очень неприятна для нас, так как отражает тему интриг и неопределенности по темам армии, оружия и партнерской помощи. Первый раз мы наблюдали ее влияние в 20-х числах мая (это был пик, а период влияния - со второй половины апреля до середины июня), когда началось откладывание поставок оружия, закулисные игры на тему "а давайте все же договоримся" и так далее. Сейчас пойдет повторение этого аспекта - пик на 3 августа, а период влияния - со второй половины июля до середины августа. Мы уже знаем, чем это грозит и как может проходить. Надеюсь, выводы из прошлого опыта сделаны", - написала астролог на своей странице в Instagram.

Второй аспект - может повториться ситуация, которая была в Буче, Ирпене и Гостомеле.

"Второй важный аспект, который повторяется во второй раз - это тема начала апреля, когда весь мир узнал названия Буча, Ирпень и Гостомель. Чудовищные вещи открылись перед нашими глазами: зверства, издевательства, геноцид. Это был период скорби и печали, который в результате должен был закалить народ и сделать нас сильнее. Теперь всё повторяется в начале августа - с 24 июля до 20 августа, пик аспекта 6 августа. Мы также уже знаем, чего можно ожидать, мы готовы. Так как в прошлый раз уже не будет", - добавила Буянова.

Напомним, ранее известный таролог рассказала, кто победит в войне.

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