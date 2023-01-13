По словам астроэксперта, Россия будет до последнего настаивать на переговорах, но Киев на это не согласится.

Таролог Яна Пасынкова объяснила, какие события будут сигнализировать о финишной прямой в войне в Украине. В интервью "КаПаБу" она рассказала, что ВСУ вернут две подряд захваченные области:

"Причем сегодня новость, что освобождена такая-то область, а завтра - новость о том, что - вторая... Ждите скорейшей победы после этих событий".

По ее прогнозу, никаких договоров каких-либо сторон не будет, это не сработает. Единственное эффективное средство - мощь ВСУ, их усилия по освобождению территорий.

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Таролог утверждает, что США ведут переговоры о прекращении войны, только далеко не мирными способами для Российской Федерации. При этом, добавила Пасынкова, никаких "жестов доброй воли" со стороны рашистов не будет.

Когда закончится война - прогноз таролога

Ранее таролог Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Сейчас многие астрологи и ясновидящие утверждают, что победа нашей страны над Россией ожидается в 2023 году.

Она подтвердила, что война действительно сойдет на нет в 2023-м, об этом свидетельствует карта Таро Король.

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