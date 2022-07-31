Финансовый и любовный гороскоп для Весов на август - в материале УНИАН.

Согласно данным эзотериков, август приготовил для Весов огромное количество интересных событий. Планов и идей будет настолько много, что главное - не потеряться в них и научиться концентрироваться на важном. Будьте осторожны - в конце месяца возможны проблемы из-за каких-то родственников.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Девы на август 2022.

Гороскоп карьеры на август 2022

Серьезных взлетов в работе для Весов не предвидится - все будет идти своим чередом, вам главное правильно распланировать свои доходы и расходы. Творческим представителям знака будет везти больше, чем другим, поэтому активно развивайте отрасль искусства.

Астрологи предупреждают - возможны козни и сплетни со стороны коллег - меньше делитесь своими планами с окружающими. Старайтесь не идти на поводу у конфликтов и не портить взаимоотношения с сотрудниками или начальством. В этом месяце финансовая ситуация будет стабильной, поэтому лучше никаких существенных приобретений не делать.

Гороскоп любви на август 2022

Атмосфера последнего месяца лета благоприятна для любовных дел - можно начинать отношения, съезжаться или выходить замуж. Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком, заниматься общим делом и даже затевать небольшие перестановки дома - такой подход укрепит ваши взаимоотношения.

Одинокие Весы вполне могут встретить интересного человека, главное - не предъявлять к нему слишком много требований. Отпустите ситуацию - пускай все идет своим чередом. В последних числах месяца возможны скандалы и недопонимания, звезды рекомендуют решать такие ситуации с помощью диалога.

Гороскоп здоровья на август 2022

Общее состояние здоровья будет удовлетворительным, но старайтесь не нагружать организм и следить за опорно-двигательным аппаратом - активные физические нагрузки запрещены. Если хотите заниматься спортом, то выбирайте йогу, фитнес или плавание.

Во второй половине месяца возможны стрессы и проблемы с психикой - избегайте негативных людей и эмоционально тяжелых ситуаций. Пейте чаи с ромашкой или мятой, высыпайтесь, чаще гуляйте на свежем воздухе. Если у вас есть хронические заболевания - не ленитесь посетить врача.

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