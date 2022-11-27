Близнецы, например, могут узнать о пополнении в семье.

Астрологи назвали три знака Зодиака, чья жизнь в декабре 2022 перевернется с ног на голову. По их мнению, судьбоносные, а главное позитивные перемены ждут Овнов, Скорпионов и Близнецов.

Овен

Вам выпадет шанс сменить место работы. Если вы давно хотели попробовать что-то новое, перейти на другую должность и улучшить свое финансовое положение, то уже в декабре вам удастся это реализовать. Небесные светила отмечают, что у вас все получится, если вы будете двигаться вперед и не бояться ставить перед собой высокую планку.

Скорпион

В начале месяца вы произведете "очистку" своего окружения. Вероятно, в списке ваших друзей есть люди, отношения с которыми вас не устраивают. В середине месяца вы наконец выдохнете с облегчением и начнете заниматься собой. А вот в конце первого месяца зимы вас ждет судьбоносная встреча с человеком, который станет для вас не только другом, но и партнером по жизни.

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Близнецы

Ваша жизнь кардинально изменится, так как высока вероятность, что вы узнаете о пополнении в семье. Женщины-Близнецы узнают о беременности, что сделает их очень счастливыми. Вы будете позитивно настроены на весь год, особенно будете в предвкушении чуда и маленького счастья.

Напомним, у пяти знаков Зодиака скоро начнется "черная полоса" в жизни.

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