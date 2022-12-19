Люди, рожденные под этими знаками, могут испортить отношения с любимыми.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых столкнутся с неприятностями в личной жизни на текущей неделе, с 19 до 25 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака, Люди, рожденные под этими знаками, рискуют испортить отношения с любимыми.

Знаки Зодиака, которым грозят расставания очень скоро

Конфликты со второй половинкой могут возникнуть в указанный период у Тельцов. Особенно 21 декабря. Представители данного знака будут очень подвержены влиянию Луны и слабости Солнца. Астрологи советуют, не идти на уступки, если в словах любимого человека нет ни капли правды. Лучше все взвесить и определиться.

Видео дня

Рискуют прервать отношения на текущей неделе Раки. Из-за своей чрезмерной навязчивости в общении с противоположным полом они могут отбить всякое желание у потенциального партнера продолжить знакомство и сближение.

Мысли о разрыве текущих отношений в указанный период могут посетить Водолеев. Им будет казаться, что уже ничто и ничто не смогут спасти их любовь, хотя при желании это всегда возможно. Потому астрологи рекомендуют Водолеям подумать, стоит ли обрывать связь, чтобы потом не пожалеть.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на текущей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: