По словам экспертов, их покровителем является король ада.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые больше других подвержены влиянию темных сил. Кто попал в этот список и чего им остерегаться - читайте в материале.

Телец

Покровителем Тельцов является король ада, который делает все, чтобы представители этого знака Зодиака страдали. Поэтому он подбрасывает им сложные испытания, которые они не всегда могут пройти. Также среди Тельцов много людей с хроническими заболевания, которые тоже не дают им спокойно жить. Справиться с таким наплывом негатива им очень сложно, поэтому часто у них просто опускаются руки.

Козерог

Астрологи отмечают, что самое слабое место Козерогов - здоровье. То у них проблемы с желудочно-кишечным трактом, то спина болит, то зубная боль их изводит. Попытки заняться спортом или перейти на правильное питание не дают положительных результатов, что вызывает только злость и разочарование у людей, рожденных под этим зодиакальным созвездием.

Видео дня

Рак

Ракам и вовсе может казаться, что вокруг них одни предатели. То они узнают об измене любимого человека, то друг окажется врагом, то знакомые с ними общаются только ради своей выгоды. Нежным и чувственным Ракам очень сложно бороться с такой несправедливостью, поэтому часто они закрываются в себе.

Напомним, только три знака Зодиака вскоре сойдут с ума от счастья.

Вас также могут заинтересовать новости: