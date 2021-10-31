Им ни в коем случае нельзя упускать возможности.

Пять знаков Зодиака в ноябре 2021 года смогут значительно улучшить свое финансовое положение. Хватайтесь руками и ногами за любую возможность, чтобы ближайшие несколько лет вообще не думать о деньгах.

Телец

Вы очень трудолюбивый знак Зодиака, который много времени уделяет рабочим вопросам. Поверьте, начальство вас ценит и всегда готово вам помочь. Пришло время серьезно поговорить со своим руководителем о повышении зарплаты. Не сомневайтесь, что этот разговор закончится благополучно.

Лев

Вас ждет прорыв в карьере. Но для этого вам нужно проявить свои лидерские качества. Постарайтесь не халтурить, чтобы руководство в очередной раз убедилось в вашем профессионализме. В ближайшее время ждите денежные потоки.

Козерог

Читайте такжеНазваны 5 любимчиков фортуны в ноябре 2021Вам рекомендуется быть более дипломатичными и лояльными, чтобы не провоцировать конфликты на работе. Постарайтесь выполнять все свои обязанности вовремя и качественно. Тогда вас ждет хорошая премия за проделанную работу.

Водолей

В ноябре 2021 года Водолеям рекомендуется начать свой бизнес. Подумайте, что вы хорошо умеете делать и что может принести вам прибыль. Не медлите, так как ноябрь - это благоприятный период для новых начинаний.

Напомним, ранее астрологи назвали пять знаков Зодиака, у которых в жизни постоянно черная полоса.

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Автор: Диана Могилевич