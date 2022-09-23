Эти знаки Зодика не умеют прощать.

Астрологи назвали самые злопамятные знаки Зодиака, которые всегда хранят в своей памяти обиды. Они не умеют прощать, поэтому при удобном случае обязательно отомстят.

Рак

Раки по своей натуре очень добрые люди. Они с радостью откроют вам свое сердце и впустят в душу. Но, если вы заденете их чувства, то они этого не простят. К тому же, для них очень важно мнение их родных, поэтому с ними тоже лучше дружить. Если вы не сможете найти контакт с их родственниками и друзьями, то Ракам это очень не понравится. Более того, они могут быть мстительными, если вы уж слишком больно им сделали или оскорбили их семью.

Весы

Весы чаще всего впадают из крайности в крайность. Сегодня они могут вас безумно любит, а завтра - уйти без оглядки. Они достаточно терпеливы и на многое могут закрыть глаза. Но, если вы доведете их до пика, они исчезнут из вашей жизни. Позже, если им предоставиться шанс, они отомстят вам за прошлые обиды. Это знак Зодиака, который выскажет вам все, что думает.

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Скорпион

Скорпионы - это черствые люди, не способные на эмпатию. Да, с виду они кажутся романтичными, страстными, любвеобильными, но пока дело не доходит до их тонкой душевной организации. Не стоит задевать их чувства, если не хотите, чтобы они устроили разборка публично. Да, им нравится кричать, бить посуду и выяснять отношения на людях.

Напомним, новолуние 26 сентября осчастливит только три знака Зодиака.

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