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Астрологи отмечают, что новолуние 26 сентября принесет большое счастье и удачу только трем знакам Зодиака. Среди везунчиков оказались Львы, Водолеи и Рыбы.

Об этом сообщает Главред.

Лев

Львам невероятно повезет в профессиональной сфере. С самого утра вы будете настроены решительно и сможете добиться желаемого. Также вы можете заручиться поддержкой влиятельных людей, которые помогут вам справиться с трудностями в работе. Благоприятными будут и деловые сделки. В этот день вы можете начать что-то новое,что принесет вам не только желаемую славу и признание, но и отличный доход.

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Водолей

Водолеи могут узнать информацию, которая изменит их представление о некоторых вещах. Кроме того, вас ждет успех на любовном фронте, особенно женщин этого зодиакального созвездия. Вы можете получить ценный подарок от возлюбленного. Одинокие Водолеи могут встретить своего человека, с которым уже не захотят расставаться.

Рыбы

Вы будете очень счастливы, а главное, что для этого вам не придется ничего делать. Счастливая случайность подарит вам самые незабываемые эмоции. Обращайте внимание на знаки судьбы, чтобы не упустить что-то очень важное. В целом удача будет на вашей стороне весь день. Вам удастся реализовать свои желания.

Напомним, 2023 год отнимет все деньги у двух знаков Зодиака.

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