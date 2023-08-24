Пятница обещает быть насыщенной.

Эзотерики составили прогноз на 25 августа 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что пятница принесет именно вам.

Овен

В этот день вас ждет большая удача. По работе вам может поступить выгодное предложение, а личная жизнь обретет новые краски. Звезды сулят вам деньги, любовь и счастье.

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Телец

У вас может возникнуть ностальгия за прошлыми отношениями и моментами, связанными с ними. Есть вероятность, что вы хотите вернуться к бывшему партнеру.

Близнецы

Близнецы в этот день наконец-то обретут гармонию. В вашей жизни произойдет какое-то событие, которое все расставит по своим местах. Наступает период спокойствия.

Рак

Вы можете вляпаться в настоящий скандал, если будете лезть на рожон. Астрологи советуют вам держаться подальше от интриганов и сплетников. В противном случае ждите беды.

Лев

В эту пятницу вам стоит меньше думать о деньгам и больше о духовных ценностях. В погоне за большими финансами вы теряете себя и близких людей, так как они отходят у вас на второй план.

Дева

В этот день вам стоит воздерживаться от импульсивных поступков, так как потом вы можете об этом пожалеть. Звезды рекомендуют вам больше думать головой, а не эмоциями.

Весы

Вашим близким может понадобиться ваша помощь. Не отказывайте, если можете кому-то облегчить жизнь. Позже и вам может потребоваться их поддержка.

Скорпион

Завтра Скорпионам стоит приложить максимум усилий для того, чтобы добиться поставленных целей. У вас все получится, если вы правильно расставите приоритеты и сделаете все на высшем уровне.

Стрелец

У вас может возникнуть чувство, что вы находитесь в тупике. Если не можете решить какую-то проблему, то обратитесь за помощью к специалистам. Не держите негативные эмоции в себе.

Козерог

В вашей жизни завтра произойдет какое-то яркое событие, которое даст вам понять, что жизнь может быть не только в белых или черных цветах. Вы наконец-то поймете, что можно жить намного круче.

Водолей

Вас ждут большие перемены, связанные с отношениями. Вы можете расстаться с любимым человеком. Первое время это вызовет у вас стресс и депрессию, однако потом вы переродитесь и обретете душевное спокойствие.

Рыбы

Ваша интуиция будет на пике. Прислушивайтесь к ней, так как она подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации. Полагайтесь на нее, чтобы не ошибиться.

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