Сверху в РФ дано указание взять Авдеевку любой ценой, заявила Елена Бюн.

В ближайшем будущем российские войска оставят Авдеевку в Донецкой области. Такой прогноз в интервью УНИАН сделала таролог Елена Бюн:

"Несмотря на катастрофическое положение, наши ребята будут держать позиции. Нам нужно как можно больше военной помощи, чтобы была возможность быстрее решить эту проблему. По итогу оккупанты будут отходить, будут оставлять Авдеевку. И произойдет это в ближайшем будущем".

По ее словам, сверху в РФ дано указание взять Авдеевку любой ценой.

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"Россияне, которые там находятся, - это "пушечное мясо". Туда же в основном бросают людей, которые совершенно не понимают, каким образом они попали на фронт. Кроме того, Россия будет пытаться привлечь к войне в Украине людей из бывших советских республик. Например, из Казахстана. Они будут пытаться соблазнить их на войну в Украине, конечно, путем обмана - будут предлагать высокие гонорары, говорить, что они будут находиться в тылу, а не на нуле. Но на самом деле это потенциальное "пушечное мясо", - отметила таролог.

Напомним, также таролог Елена Бюн сделала прогноз, когда может закончиться война в Украине. По ее словам, боевые действия могли прекратиться уже трижды, однако каждый раз война искусственно затягивалась.

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