Что ждет вас в этом месяце - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН сделал прогноз на август для Тельцов. По его словам, в этом месяце они могут много путешествовать. Вместе с тем им придется решать проблемы, в том числе и финансовые.

Любовь. В начале месяца важное место в вашей жизни займут поездки, сбор информации, установление деловых и дружеских связей. Поэтому вы не всегда сможете оставаться с семьей столько, сколько захотите. Самым успешным окажется общение, основанное на общих эмоциях и переживаниях. В партнерских отношениях назреют перемены. Постарайтесь искренне и серьезно поговорить друг с другом на волнующие темы. Возможно, ради гармонии в вашем союзе стоит пойти на некоторые жертвы, поступиться личными интересами.

Семья. Участятся встречи с близкими родственниками и совместные с ними дела. 11 августа для решения семейных неурядиц от вас понадобится весь ваш дипломатический талант. Полезные вещи для дома лучше покупать после 8 августа. Мужчину поглотит разработка собственных идей, командировка, главное для него - держаться подальше от начальства. Младшее поколение будет охотно общаться и воспринимать самую разнообразную информацию. Проследите, чтобы в их руки попала познавательная литература, а время пребывания детей за компьютером желательно ограничить.

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Здоровье. В начале августа 2023 года все виды профилактики и оздоровительные курсы станут эффективными как никогда. Особенно это касается лечения органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Первая декада благоприятна также для плановых операций и стационарных обследований. После 16 августа вероятно обострение хронических заболеваний.

Работа и деньги. В августе Тельцам следует урегулировать банковские и предпринимательские дела, долговые обязательства, заключать трудовые соглашения, решать бюрократические вопросы. До 7 августа финансовые потоки, скорее всего, будут поступать от покупки или продажи. Этот период также может запомниться хлопотами, связанными с транспортом: покупкой, оформлением документов, страхованием. После 15 августа можно устраиваться на работу или набирать людей в штат, но в обоих случаях выбор будет невелик.

Напомним, Вселенная вскоре испытает на прочность эти знаки Зодиака.

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