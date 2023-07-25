Что ждет Рыб в этом месяце - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз для Рыб на август 2023 года. В этом месяце Рыбы могут улучшить свое материальное положение, а вот на здоровье стоит обратить особое внимание.

Любовь. В первой декаде августа демонстративное поведение может вызвать непредсказуемую реакцию окружения. В партнерстве вы склонны к самообману и идеализации. Возможны ситуации, когда ваши предложения будут неправильно поняты. Желание понравиться и жажда наслаждений могут превратить вас в расточительную и взбалмошную леди.

Семья. В этом месяце вашему мужчине поможет интуиция, изобретательность и умение решать сложные задачи. Ему необходимо опасаться интриг и обмана, тщательно проверять информацию, быть внимательным в вопросах, касающихся автомобиля, в поездках. До 8 августа, чтобы достичь гармонии и понимания в семье, придется чаще идти на уступки. С детьми же в это время будет сложнее найти точки соприкосновения. Им важно, чтобы к ним относились уважительно.

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Здоровье. Август 2023 года потребует от вас более ответственного отношения к себе, к своей внешности, здоровью. 4-10 августа отсутствие чувства меры может привести к опасным ситуациям, отравлениям, травмам. Старайтесь в этот период не допускать излишеств ни в развлечениях, ни в питании.

Работа и деньги. Главное - ощущать момент и не упустить шанс улучшить свое материальное положение. Перед вами могут открыться неожиданные перспективы. Недоразумения с коллегами расставят все на свои места, и станет понятно, кто ваш союзник. Поиски лучшего места работы или хорошей подработки могут увенчаться успехом в начале августа.

Напомним, два знака Зодиака вскоре окажутся в эпицентре скандала.

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