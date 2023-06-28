Где произойдут перемены и как не упустить возможности - подскажет астрологический прогноз на месяц.

Июль 2023 обещает Стрельцам успех на работе и в личной жизни. Немного постараетесь - и сможете неплохо заработать, проявите инициативу - и найдете свою судьбу. Только избегайте переутомлений и выгорания, а в остальном звезды помогут вам.

Гороскоп карьеры на июль 2023

В июле 2023 Стрельцам придется немало поработать, но ваше трудолюбие принесет вам немалый успех. Вполне вероятно, что вам повысят зарплату, дадут премию, предложат новый перспективный проект или новую должность лидера. Также в июле вы сможете найти дополнительный источник дохода, если проявите свой талант "делать деньги". Используйте любые возможности, которые появятся, советует гороскоп на месяц, и не упускайте перспективные предложения.

В то же время будьте осторожны в тратах - не разбрасывайтесь деньгами, чтобы избежать проблем с финансами.

Видео дня

Гороскоп любви на июль 2023

Семейным Стрельцам и тем, кто в отношениях, июль подарит много приятных мгновений, но конец месяца может быть не совсем спокойным. Возможны конфликты и споры из-за разных взглядов на ту или иную ситуации. Какой бы ни была причина размолвки - она не стоит того, чтобы портить отношения с любимым человеком. Будьте дипломатом и ищите компромисс.

Холостым Стрельцам звезды обещают встречу с особенным человеком - не упускайте его. Проявите инициативу и начните отношения - вполне возможно, это ваша судьба.

Гороскоп здоровья на июль 2023

Практически весь июль Стрельцы будут в тонусе - и физическом, и эмоциональном. Только в конце месяца возможны некоторые проблемы со здоровьем из-за переутомления, стрессов и плохого питания. Но эти причины можно устранить - не пренебрегайте своим питанием и физическими нагрузками. Также на пользу пойдут йога или медитация - они уравновесят эмоциональное состояние.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на июль 2023 по знакам Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: