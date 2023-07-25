Каких перемен ждать и к чему должен быть готов Стрелец - гороскоп подскажет, каким будет последний месяц лета.

Август 2023 для Стрельцов обещает быть насыщенным. Правда, придется совмещать личную жизнь и круговорот рабочих хлопот и, возможно, даже перерабатывать - но финансовая стабильность будет того стоить. Подробнее о том, что ждёт Стрельца в августе, расскажет гороскоп.

Гороскоп карьеры на август 2023

В августе Стрельцам удастся с успехом решить все финансовые вопросы. И все благодаря удачным сделкам, объемным продажам, повышения зарплаты и премиям – в зависимости от того, работаете вы на себя или нет. Впрочем, если намеревались открыть свое дело, то сейчас - наиболее подходящий момент. Звезды готовы вам содействовать, но советуют не принимать поспешных решений. Тратить деньги с умом - такой девиз месяца.

Гороскоп любви на август 2023

События на личном фронте у Стрельцов в августе будут непредсказуемы - как у семейных, так и у холостых. Семейным Стрельцам звезды обещают значительные перемены - возможно, предстоит ремонт, покупка жилья, переезд. Но эти хлопоты будут приятными.

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Холостых Скорпионов могут ждать как и незабываемые встречи, так и расставания и даже больше - есть вероятность, что вы снова сойдетесь с некогда любимым человеком. Но для этого, советует гороскоп на месяц для Стрельца, вам нужно будет постараться - самому показать, что вы готовы на долгую и счастливую жизнь и делать решительные шаги.

Гороскоп здоровья на август 2023

Физическое здоровье у Скорпионов обещает быть крепким, если вы не будете им пренебрегать. Ко всем тревожным симптомам лучше прислушиваться в это время и не заниматься самолечением - ничего хорошего из этого не выйдет.

Но вот настроение будет очень нестабильным: сейчас - солнечным, а через минуту - мрачным. Причиной расстройства может быть ваше чересчур мнительное отношение к происходящему. Об этом следует помнить и не принимать все очень близко к сердцу. Так вам удастся избежать нервных срывов и сконцентрироваться на чем-то полезном.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

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