Попробуйте догадаться, кто считает деньги злокачественной силой во Вселенной.

В сети определили, на чем представители каждого знака Зодиака чаще всего транжирят деньги.

Овен - сметает все, что попало

Представители этого знака обычно хотят заполучить все здесь и сейчас. Они не экономят деньги и, поддаваясь импульсивным порывам, вовсю тратят деньги на все, что попало, особенно на яркие и буквально кричащие об их богатстве (даже если его нет) вещи.

Телец - тратит больше, чем зарабатывает

Когда Телец чувствует себя плохо, он тратит много. Тельцы успокаиваются с помощью покупок и приобретений. Если они не могут владеть дорогим домом, они зажгут свечи, имитирующие аромат богатства. Если они не могут заработать достаточно, они все равно будут тратить больше и, например, покупать сыр, который стоит, как кокаин.

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Близнецы - делятся со всеми

Близнецы живут, чтобы делиться со всеми и всем, что у них есть. Представители этого воздушного знака легко бросают на ветер деньги и свою осторожность.

Рак - совершает безумные покупки

Раки совершают не столько импульсивные покупки, сколько эмоционально мотивированные и совершенно безумные инвестиции. Зачастую все зависит от полета их фантазии, позволяющей им чувствовать себя в безопасности.

Лев - вкладывается в vip-образ

Львы считают себя полубогами, о которых нужно заботиться, как о вип-персонах. Они тратят большие деньги на вещи, которые соответствуют их принципу: "хорошо выглядеть, чувствовать себя хорошо, получать свое".

Дева - копит деньги на лечебные цели

Девы придерживаются всевозможных странных и строгих режимов здоровья. Даже в тяжелом финансовом положении им всегда удастся собрать деньги на родниковую воду, лечебный мед, иглоукалывание, грибной чай и другие вещи, которые неприятны на вкус, но якобы хорошо помогают.

Весы - покупают вещи, которые не нужны

Рожденные для красоты, Весы покупают вещи, которые им не нужны, чтобы отвлечься от чувства пустоты, постоянно их преследующего.

Скорпион - обеспечивает себе роскошную передышку

Скорпион управляет восьмым домом секса, теней, тайн, и много времени проводят в постели. Потому они готовы тратить много денег на постельное белье и принадлежности, получая желанную передышку как те, кто часто отягощен бременем своих чувств.

Стрелец - часто дает в долг

Непостоянные Стрельцы вкладывают деньги в занятия и аксессуары, которые уводят их далеко и приводят к неожиданностям: билеты на аттракционы, ярмарки, музыкальные фестивали, наркотики, книги и деревянные духовые инструменты. Также Стрельцы часто дают в долг своим новым "лучшим друзьям".

Козерог - покупает антиквариат

Козероги склонны тратить деньги на антиквариат, элитные и долговечные вещи. Находясь под управлением Сатурна, планеты времени, они очень любят артефакты.

Водолей - готов раздать или сжечь деньги

Водолеи - нераскаявшиеся чудаки, которые могут потратить деньги самым любопытным образом: на билет в космос или на особняк комнатной собачки. Они рассматривают деньги как злокачественную силу во Вселенной и поэтому готовы раздать их, сжечь на улице или бросить в теневые стартапы.

Рыбы - тратят нелепо, но романтично

Нептун, мрачная планета фантазий и легкомыслия, управляет мягкими душами Рыб. Они склонны тратить деньги самыми нелепыми, хотя и романтическими способами: на водные пистолеты, мягкие игрушки, ванны с шампанским и даже на собственный Бэтмобиль.

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