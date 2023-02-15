Ясновидящая прогнозирует, что в украинскую политику попадут новые лица.

Ранее астрологи неоднократно заявляли, что президентом Украины может стать женщина, при ее правлении они прогнозировали расцвет нашей страны. Поэтому экстрасенс и ясновидящая Мария Тихая ответила на вопрос, будет ли женщина следующей главой государства.

В интервью YouTube-каналу TOP она сказала, что действительно во время выборов будут соревноваться за президентское кресло женщина и мужчина:

"Там выбор, там не только женщина. Два человека основные - женщина и мужчина. Это уж как люди выберут".

Астрологический эксперт добавила, что речь идет о новых лицах, о которых мы могли раньше что-то слышать. Но все же это свежая кровь, это будет молодняк, "дети в плане политики".

Залужный приведет Украину к победе - прогноз астролога

Астролог Влад Росс прогнозирует, что в 2023 году Украина отпразднует победу в войне против России. По его словам, весной будет прекрасная ситуация в гороскопе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Он нас приведет, безусловно, к победе, и победность будет уже проявляться с конца февраля - в марте. Где мы будем точно понимать, что наша страна побеждает", — говорит астроэксперт.

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