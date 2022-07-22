Данный временной промежуток принесет развитие, энергию, власть.

22 июля в 23:07 по киевскому времени Солнце входит в знак Льва. Этот период будет длиться до 23 августа до 06:16. Как это отразится на разных знаках Зодиака, рассказала астролог Марина Скади.

Овен, Лев, Стрелец

Наиболее благоприятным данное время будет для трех этих знаков Зодиака. Работа будет складываться легко и продуктивно, а также нахлынет настоящее творческое вдохновение, желание новых свершений, мечтания, планы.

Также стоит ожидать выгодных предложений, если речь идет о бизнесе. Судьба будет очень благосклонна ко всем сделкам, подписанным в этот период.

Близнецы, Весы, Водолей

Тем, кто стремиться занять высокое положение в работе, это непременно удастся. В этот период увеличивается привлекательность этих знаков у особ противоположного пола, поэтому август может запомниться бурными романами, свиданиями и новыми знакомствами. Данный период - хорошее время для начала серьезных проектов, которые требуют длительной работы.

Тельцы, Скорпионы

Период с 22 июля по 23 августа будет пусть и не простым, но очень важным. Астролог советует тщательно продумывать важные решения, которые вы планируете принять в ближайшем времени. Если поспешить или отнестись к чему-то с сильной импульсивностью, можно потом понести серьезные убытки.

Раки, Девы, Козероги, Рыбы

Стрелец во Льве - наиболее идеальное время для того, чтобы изменить свои привычки. Так, этот месяц будет легким для того, чтобы бросить курить или наконец начать заниматься спортом. Все в ваших руках. Делайте, старайтесь, а звезды вам в этом очень помогут.

Напомним, астрологи перечислили неверных мужей по знаку Зодиака.

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