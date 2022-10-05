Что обещает гороскоп на октябрь 2022 для Рыб и к каким событиям нужно готовиться уже сейчас - читайте на УНИАН.

Звезды предупреждают, что в октябре ваши успехи будут очевидны, поэтому готовьтесь отбиваться от завистников. Поднимайте самооценку и больше верьте в себя - покажите свои лучшие качество. Советы принимайте только от близких - посторонние люди могут навредить.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Водолея в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Главный совет месяца - не откладывать работу "на потом". Даже если вам сложно приниматься за какие-то проекты, заставляйте себя, иначе не добьетесь успеха. С 11 октября откроются возможности для профессионального роста, но расслабляться нельзя - появятся люди, которые захотят подняться по карьерной лестнице за ваш счет.

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Во второй половине месяца многие Рыбы окунутся в мир путешествий и командировок. Не отказывайтесь - такие поездки приблизят финансовое благополучие, помогут улучшить репутацию на работе и познакомиться с влиятельными людьми.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Свободные Рыбы будут полны энергии, но окажутся слишком неуверенными в себе, чтобы знакомиться с кем-нибудь. С 1 по 10 октября ваша привлекательность будет повышенной, так что, звезды рекомендуют все-таки перебороть свои страхи.

Рыбы, у которых уже есть отношения, могут познакомиться с родителями партнера, начать жить вместе или подать заявление в ЗАГС - октябрь благоприятен для серьезных решений. Астрологи советуют быть осторожными в общении с близкими - велика вероятность крупных ссор и конфликтов.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

Общее состояние иммунитета будет удовлетворительным - нагрузки вам не запрещены, но если почувствуете усталость, то лучше сразу отдыхать. Игнорирование естественных потребностей организма приведет к эмоциональному выгоранию. Начните высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться - уже через две недели почувствуете благоприятные перемены.

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