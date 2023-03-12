Близнецов ждут призраки прошлого.

В понедельник, 13 марта, Рыб ждет большая удача. Однако повезет не всем знакам Зодиака, Девам стоит готовиться к потере денег. Что карты Таро пророчат именно вам - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овны будут на седьмом небе от счастья. У них начнется хороший период. Этому знаку Зодиака стоит браться за новые задачи, именно в этот день все получится.

Телец

Тельцам стоит разобраться в своих чувствах. Вы страдаете из-за своей неопределенности, это мешает вам двигаться вперед. Пришло время все переосмыслить и изменить свое отношение к миру.

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Близнецы

Близнецов ждут призраки прошлого. Вы можете встретить человека, который когда-то сделал вам очень больно. Не стоит устраивать скандал, будьте выше этого.

Рак

Раки смогут отдохнуть и расслабиться. Карты Таро сулят вам хорошие новости, возможно, вы сможете избавиться от груза ответственности.

Лев

13 марта Львы окажутся на распутье. Вам придется выбирать, что для вас важнее. Включите разум и постарайтесь мыслить рационально. Не поддавайтесь импульсам.

Дева

Карты Таро советуют Девам отказаться от необдуманных трат. В этот день вы можете потерять немало денег и остаться с пустым кошельком. Избегайте рисков и не ищите приключений, они вам дорого обойдутся.

Весы

В понедельник Весам лучше не спорить из-за пустяков. Вы можете нарваться на серьезный конфликт. Сохраняйте спокойствие и воздержитесь от едких комментариев.

Скорпион

Скорпионы могут по душам поговорить с человеком, который казался им очень закрытым. Возможно, вы найдете контакт и сумеете разглядеть в этой персоне надежного друга.

Стрелец

13 марта Стрельцам стоит не привлекать к себе внимание окружающих. Вы можете оказаться в неловком положении из-за своей неловкости.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам важный жизненный этап. Вам придется много думать и решать не только за себя, но и за других. Отнеситесь к этому со всей ответственностью.

Водолей

В понедельник Водолеи будут сильно разочарованы. Вторая половинка может вас предать. Не стоит посыпать голову пеплом, постарайтесь это перенести с достоинством.

Рыбы

Настоящее чудо ворвется в жизнь Рыб. У вас все получится именно так, как вы хотели. Наслаждайтесь успехом, этот день принесет много приятных сюрпризов.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака разобьют сердце. Новая неделя принесет им развод и страдания

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