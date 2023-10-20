День будет весьма насыщенным для представителей некоторых знаков Зодиака.

Эзотерики составили прогноз на четверг, 21 октября, для всех знаков Зодиака. Что карты Таро сулят именно вам - читайте далее.

Овен

Для Овнов наступает период перемен и возрождения. Ваши внутренние стремления будут толкать вас к новым вершинам как в личной, так и в профессиональной жизни.

Телец

Ваша способность воспринимать невидимое будет сильно усилена. Таро подсказывает обращать внимание на "знаки" и полагаться на свою интуицию.

Видео дня

Близнецы

Вас ожидает вдохновение новой идеей, и вы проведете день, размышляя о том, как воплотить ее в жизнь. Карты предвещают окончание долгого неблагоприятного периода.

Рак

Карты обещают начало нового пути к целям и надеждам. Доверьтесь своим способностям и будьте открытыми для новых возможностей.

Лев

Вам предстоит взять на себя большую ответственность для достижения желаемых результатов. Ваши дипломатические навыки, профессионализм и интеллект будут весьма полезными.

Дева

Карты предупреждают о возможной опасности в будущем, но у вас есть сила предотвратить ее. Ваши страхи, беспокойство и кошмары могут мучить вас.

Весы

Вас ожидает радость от общения и возможность разрешить давние конфликты. Карты также указывают на обмен идеями, мыслями и чувствами.

Скорпион

В прошлом вы вложили много усилий и мастерства, и теперь ваши позиции в разных сферах будут только укрепляться.

Стрелец

У вас есть лидерские качества и знание, как достичь своих целей. Вы можете продемонстрировать эти качества или встретить кого-то, обладающего ими.

Козерог

Вы можете активно заниматься делами, применяя к ним творческий подход. Объедините в себе и практичность, и романтичность.

Водолей

Карты предсказывают быстрые и неожиданные изменения, к которым вы могли быть не готовы. Карты обещают, что указанные изменения направлены на переход на новый уровень.

Рыбы

Вам придется проявить гибкость, готовность к компромиссам и умение договариваться. Старайтесь найти баланс между своими интересами и интересами близких.

Ранее УНИАН писал, что астрологи предупредили о серьезной опасности три знака Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: