Понедельник не будет продуктивным, предупредила эксперт.

Составлен гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака – в среду, 12 января, можно решать денежные вопросы, а с четверга уже не стоит браться за новые дела.

Понедельник будет не очень продуктивным днем, в рабочий ритм стоит входить плавно, поделилась прогнозом с УНИАН астролог Юлия Погорельченко.

По словам эксперта, понедельник подойдет для раскачки, утро может быть несколько раздражительным, возможны напряженные ситуации с женщинами или в семье. Собеседница посоветовала сохранять спокойствие, и к вечеру все наладится.

Вторник подойдет для творческой реализации, есть возможность нестандартно посмотреть на поставленные задачи. Стоит прислушаться к интуиции.

Днем возможно непонимание, расхождения во взглядах, некая раздражительность, непредсказуемые ситуации. К вечеру можно почувствовать себя расстроенными, захочется закрыться от всех.

Среда – благоприятный день для решения финансовых вопросов или вопросов, связанных с домом, недвижимостью. В целом энергии дня позитивные, будет и взаимопонимание с людьми, и с самим собой. Хороший день для работы с психологами.

Напряженный аспект Марса и Нептуна может подпортить ситуацию тем, что потраченные силы выльются в пустое. Стоит все рассчитать заранее, не лучший день для риска.

Читайте такжеНазваны самые честные знаки Зодиака: ни капли враньяЧетверг – обычный день, во время которого будет много общения, контактов и перемещений. Главное – избегать эгоизма и не раздувать свою личность.

Погорельченко посоветовала уже с этого дня не начинать ничего нового.

Пятница – гармоничный день, хорошо подойдет для дружеских встреч, посиделок, поездок, различного рода общения. В этот день вся работа будет спориться. Неплохой день для посещения СПА, бань, косметологов.

В пятницу Меркурий разворачивается в ретроградное (попятное) движение и на ближайшие три недели ставит перед людьми некоторые ограничения, может тормозить деятельность. Не стоит в этот период начинать ничего нового.

Суббота – день работы, хоть и выходной. Можно заняться уборкой, готовкой, возможно, завершить какие-то рабочие дела. День не подходит для плановых консультаций с врачами и для сдачи анализов. Утро, вероятнее всего, будет конфликтным. Сложно будет распределить обязанности между мужчинами и женщинами.

Астролог посоветовала посвятить воскресенье дому и семье, детям, пожилым родственникам и женщинам.

"В целом неплохой день для новых знаний и умений, новых впечатлений, будет много эмоций, от вас лишь зависит их градус", – добавила эксперт.

Погорельченко предупредила, что соединение Солнца с Плутоном может придать напряжения.

"Лучше избегать массовых скоплений людей. Хороший период для работы над собой и переосмысления. Также избегайте давления на людей и не давайте продавить себя, если уверенны в решении", – посоветовала астролог.

Ранее астрологи составили гороскоп на январь 2022 года и отметили, что на протяжении месяца трем знакам Зодиака – Рыбы, Дева и Козерог – прогнозируется колоссальный финансовый успех.

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