Этими именами лучше не называть девочек.

Нумерологи говорят, что некоторые женские имена приносят неудачу своим обладательницам.

Надежда

Надежды часто полагаются на судьбу, забывая о том, что они сами кузнецы своего счастья. Они часто не могут определиться, в их жизни присутствует хаос. Поэтому они не могут найти смысл своей жизни, и в основном проживают ее зря.

Людмила

Людмилы всегда находятся в поиске места под солнцем. Они буквально цепляются за жизнь всеми руками и ногами. Кроме того, они сложно переживают расставания с любимыми. Они не могут отпускать прошлое, и часто впадают в глубокую депрессию.

Вера

Это имя забирает удачу, так как Вселенная не приветствует легкомыслие, которым обладают эти девушки. Также у этого имени нет других форм, а значит и защиты у них тоже нет. Нумерологи советуют выбирать полные женские имена, которые можно сокращать. Также в мире сложно найти счастливую Веру, так как они прямо-таки погибают от одиночества.

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Ирина

В этом имени преобладает мужская энергетика. Поэтому Ирины по своей натуре очень самостоятельные. Но порой им сложно справляться со всеми трудностями, которые встречаются на их пути. В результате они могут опустить руки и пуститься во все тяжкие.

Александра

Парные имена, которые подходят как и мужчинам, так и женщинам, мешают прекрасному полу находить себя. Александре трудно противостоять мужскому началу в себе, поэтому она очень конфликтная и не может идти на уступки. Александры часто выбирают вместо семейной жизни карьеру. Поэтому строить с ней серьезные отношения очень сложно.

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Автор: Диана Могилевич