Посевной календарь поможет распланировать работу на клумбе, огороде и в саду в ноябре.

В ноябре у владельцев собственных участок не так много работы. В последний месяц осени дачники готовят участок к зимнему сну. Грамотно распланированная работа гарантирует успешную зимовку и богатый урожай растений.

Посевной календарь незаменим для любого огородника. Он назовет плодородные и неплодородные для посевов дни на основе фазы Луны и знака Зодиака, в котором она находится.

Посевной календарь на ноябрь 2024 года - плодородные и неудачные дни

Лунный посевной календарь считает неурожайными дни, когда Луна входит в знаки Овна, Льва, Стрельца и Девы. Также не подходят для работы в огороде фазы полнолуния и новолуния. В эти дни растения становятся уязвимыми к любому вмешательству.

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Самыми благоприятными дня для посевов днями ноября будут 4-7, 11-14, 19, 25, 28 число.

Неурожайные дни для посадок - это 1-3, 8, 15-18, 22-23, 27, 30 число.

Также на жизнедеятельность растений влияют лунные фазы. Растущая луна в ноябре длится с 2 по 14 число - этот период подходит для посадки и пересадки. Саженцы легко приживаются, а раны на корнях быстро заживут.

Убывающая луна будет с 17 по 30 ноября. В этот промежуток можно обрезать растения, заготавливать черенки, снимать кору - в общем, работать с наземной частью.

Что и когда сажать в ноябре

В конце осени ещё можно посеять озимые овощи и злаковые, посадить многолетние цветы и саженцы деревьев, зелень. А в теплице можно выращивать что угодно. Список того, что сажать в ноябре на огороде и клумбе, достаточно больше

Посевной календарь на ноябрь рекомендует следующие даты для посева разных культур:

озимые культуры - 3-10, 12, 14, 19-21 ноября;

- 3-10, 12, 14, 19-21 ноября; зелень, пряности, салаты - 2-14, 19, 22 ноября;

- 2-14, 19, 22 ноября; саженцы деревьев и кустарников - 5-7, 11-14, 24-25 ноября;

- 5-7, 11-14, 24-25 ноября; цветы - 4-7, 10-11,14, 19-25 ноября;

- 4-7, 10-11,14, 19-25 ноября; тепличные овощи - 18-25, 28-29 ноября.

Эти даты наиболее благоприятны для посева и пересадки указанных культур.

Что делать в огороде в ноябре

В этом месяце главной заботой дачников становится укрытие растений на зиму. От морозов защищают многолетние цветы, молодые деревья и кустарники. Если на участке растет культура, нетипичная для Украины (например, персик), то её нужно защитить независимо от возраста. Также для защиты почвы от заморозков стоит замульчировать грядки.

В ноябре заканчивается сбор урожая. Собранные для посева в следующем году луковицы и семена стоит переложить в чистое прохладное место.

В саду побелите деревья и опрыскайте от вредителей. Сделайте санитарную обрезку. Займитесь сбором черенков для прививки.

В самом конце месяца, когда уже выпадет снег, проведите снегозадержание на огороде.

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