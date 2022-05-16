Что можно делать в полнолуние, а от каких действий лучше отказаться, чтобы не навлечь на себя беды - узнайте в материале УНИАН.

Полнолуние в мае 2022 получило несколько названий: "Цветочное", "Розовое" или "Кровавое". Астрологи говорят, что этот период будет особенным для людей, в основном, потому что лунное затмение 2022 тоже выпадает на этот день. УНИАН расскажет, что принесет с собой полнолуние 16 мая.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на май 2022.

Полнолуние 16 мая 2022 года - время и особенности дня

Полная луна взойдет на небе в 07:14 по Киеву и окажется в знаке Скорпиона. Полнолуние в мае заканчивает коридор затмений 2022, который начался 30 апреля, и считается невероятно трансформационным.

Причина - знак Зодиака, покровительствующий спутнику Земли. Скорпион - экспрессивный, эмоциональный и импульсивный знак, которым руководят эмоции. В день "Кровавого" полнолуния могут обостриться страхи, переживания и душевные терзания. У некоторых людей может обостриться тяга к разрушениям, но будьте осторожны - то, что было сделано в полнолуние, исправить уже нельзя.

Что можно делать в полнолуние 16 мая 2022

Эксперты по эзотерике рекомендуют в опасный день полной луны взять себя в руки и заняться следующими делами:

выбросить хлам из головы, жизни и квартиры;

найти возможность увеличить свой доход;

принять важные судьбоносные решения;

избавиться от сомнений и нерешительности;

займитесь творчеством, особенно, если вы рисуете;

уделите время родным и близким.

В целом, астрологи советуют провести этот день в спокойствии и без суеты. Если хотите - распишите себе график суток и строго его соблюдайте, а также старайтесь мыслить позитивно, не поддаваясь апатии.

Что нельзя делать в полнолуние 16 мая 2022

"Розовая" луна в этом месяце трансформационная, причем, сработать это может в любую сторону. Именно поэтому избегайте запрещенных действий, а именно:

не начинайте никаких новых дел;

не занимайте денег никому и сами не берите в долг;

не рискуйте и не подвергайте себя опасности;

не конфликтуйте и не идите на поводу у своих эмоций;

не затевайте генеральную уборку;

не устраивайте день красоты сегодня.

Считается, что в сутки полной луны никому нельзя доверять, поэтому несколько раз проверяйте то, что вам сказали, и не принимайте слова за чистую монету.

Полнолуние в мае 2022 - гороскоп для знаков Зодиака

Овны в этот день должны быть готовы помогать - многие люди захотят "поплакаться" вам. Не отказывайте никому, если чувствуете, что у вас есть силы на благотворительность - хорошие поступки вернутся вам сторицей.

Тельцам рекомендуется провести время с семьей и решить все существующие конфликты, если они есть. Перемены, связанные с влиянием полной луны, будут благоприятными для вашего домашнего очага.

Близнецам астрологи советуют беречь здоровье и кошелек - велики риски денежных трат и физических травм. Если вам нужно к врачу - не откладывайте, иначе будет поздно.

Ракам лучше быть осторожными с электроприборами - в этот день они представляют опасность. Кроме того, велики шансы что-нибудь потерять, так что, следите за своими вещами.

Львы могут провести ревизию своей жизни и расставить все точки над "и". Попробуйте подумать, кто вам нужен, а кто - нет, и избавьтесь от лишнего. Сразу увидите, как жить станет проще.

Девам рекомендовано остановиться, выдохнуть и устроить себе маленький отпуск, пусть даже и на один день. Если вы не будете давать себе "тайм-аут", то организм очень быстро накажет вас за это.

Весы почувствуют невиданный прилив энергии и захотят решить сто дел сразу, но лучше поберечь себя, иначе "перегорите". Также следите за рационом и старайтесь питаться правильно.

Скорпионам лучше отложить любые рабочие вопросы и не подписывать никаких бумаг. Кроме того, следите за эмоциями - высоки риски принять неверное решение, о котором вскоре пожалеете.

Стрельцам советуют и вовсе уехать на природу, включив режим энергосбережения. Вы в этот день не сможете ничего сделать правильно, поэтому просто заботьтесь о себе.

Козерогам противопоказано садиться за руль в период полной луны, более того, астрологи говорят, что даже микроволновка может стать причиной травмы. Берегите здоровье и будьте внимательны.

Водолеям совет - мириться со всеми, с кем вы в конфликте. Полнолуние - лучшее время, чтобы начать жизнь с чистого листа. Если вам захочется заняться творчеством - не отказывайте себе в этом удовольствии.

Рыбы должны взять под контроль зависть и ревность, ни в коем случае не потакая этим низменным чувствам. Делайте добро людям и не просите ничего взамен, тогда обретете истинное счастье.

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